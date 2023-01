En parte porque estoy cansado, en parte porque estoy un poco desorientado, vengo manejando mucho más despacio. Creo que ya deberíamos haber llegado a una ciudad cuyo nombre no recuerdo, pero la ciudad no aparece. Lo que espero es que ella no se de cuenta, porque no quisiera que se inquiete.

No tiene idea hacia dónde están yendo, ni registra a qué hora salieron, pero no piensa estresarse. Mientras lleguen a tiempo para comprar algo para la cena y esté todo en orden… Ya bastante corre durante la semana. No da apurarse, también, cuando nadie la apura. ¿Qué sentido tendría querer llegar antes si siempre van a llegar cuando lleguen? Ni un minuto antes. A veces le divierte jugar carreras con google maps. Y si le toca manejar, acelera hasta que logra sacarle un par de minutos al robot que le va comentando a qué hora arribará a destino. Parece que hoy no será el caso. Está yendo todo tan despacio que ni lo intenta. De esta manera evita el uso excesivo de datos del celular. Lo que sí le preocupa es no recordar si puso o no el traje de baño. A menudo le pasa lo mismo, por eso, en el cajón de la ropa de playa, acumula las mallas que compra de emergencia y que jamás revisa antes de armar el bolso que usa para las escapadas de fin de semana.

La cartelería de este tramo es mala: ni las curvas cerradas se anuncian. De la señalización horizontal, ni hablar, sólo quedan restos de pintura que alguna vez fue reflectante. Me alegro de estar recorriendo esta ruta de día; aunque de noche, se vería a lo lejos el resplandor de la ciudad que busco. Tal vez haya que elegir un derrotero alternativo, una ruta provincial, un camino vecinal bien trazado, con postes pintados de blanco en las escasas esquinas. Consultar el GPS sería ponerla sobre aviso y, además, no es posible andar por la tierra siguiendo las indicaciones del Departamento de Estado Norteamericano. Que te despojen del sentido de la orientación es un exceso, pero ya debería haber llegado a Colonia Nueva Esperanza y ni siquiera he pasado el arroyo Barrancoso ¿O lo habré pasado sin darme cuenta?

¿Falta mucho? ¿Llegaremos para la cena? ¿Querés que maneje un rato? Lo único que hace ella es preguntar, no se le ocurre otra cosa para entretenerlo y que no se quede dormido justo en esa curva peligrosa. Él responde con ambigüedades, pero como a ella no termina de importarle nada de lo que consulta, le da igual la precisión de lo que le responde. Ni siquiera sabe a dónde es que van, como para poder calcular alguna distancia mirando los carteles. Tampoco logra recordar, por más que se esfuerza, si el lugar quedaba en Santa Fe o en Entre Ríos. Todo hubiera sido más fácil si se encontraban ahí, pero él insistió con pasarla a buscar por su casa. El gesto no sería raro si vivieran en la misma ciudad, pero ir hasta Buenos Aires y retomar… En realidad, otra cosa que desconoce es si retomaron. Nunca se ubica. En ningún lugar. A esta mina la sacás de la casa con los ojos vendados y la alejás 15 cuadras y ya no entiende para dónde tiene que ir si, acaso, quisiera volver al punto de partida. Si le dieran el volante y no la dejaran usar el gps, sería capaz de pasar por Rosario para ir a Gualeguaychú. ¿Será que están yendo al carnaval? Es increíble que se suba a un auto y no le importe nada, pero más extraño todavía es que le dé cosa preguntarle a dónde mierda es que están yendo. Piensa que podría hacerlo, si total él sabe cómo es, pero le da un poco de vergüenza exponer su nivel descomunal de despiste, así que insiste con las preguntas de cortesía: ¿Te sirvo agua?

Mirá, le digo, te agradezco, pero ya estamos llegando a Nueva Esperanza, y allí me gustaría parar, pero mientras estoy diciendo esto veo un cartel que dice “Tarariras” y no puedo dejar de recordar la bocina de Il Sorpasso, tan de moda hace tantos años, de modo que me corrijo. Mirá, le digo ahora, me parece que lo mejor va a ser que paremos en Tarariras, que es tan lindo.

Ella toma el agua que ya había servido y trata de ubicarse en tiempo y espacio. Realmente no recuerda cuándo fue que cruzaron la frontera. Y si en algún momento habían hablado de ir a Uruguay. No es que le moleste, siempre le llamó la atención el cartel de la ruta que señala “Tarariras”, pero nunca habían entrado. Con lo caro que resulta todo en Uruguay, piensa mientras busca los anteojos para mirar de lejos. Le podría decir que es mejor quedarse de este lado, lo que pasa es que está tan confundida que no entiende de qué lado están. Entonces guarda el vasito en la canasta y se calza los lentes para poder hacer foco en la ruta. Cuando se siente desorientada, lo primero que hace es ponerse los anteojos, como si ese simple acto le pudiera brindar alguna claridad. O la ayudara a hacer pie. A veces lo consigue. Como ahora que logró confirmar que siguen en rutas argentinas. ¿Entonces?, le pregunta. ¿A Tarariras querés ir? ¿Te parece? ¿Cómo sabés que es lindo? ¿No teníamos reservado hotel? Llegado este punto crucial de su discurso, decide hacer silencio porque se da cuenta de que, otra vez, lo está bombardeando a preguntas. Además, si sigue en esa línea, él se va a dar cuenta de que no tiene idea del nombre del hotel.

¿Dónde queda Tarariras? ¿Dónde está La Nueva Esperanza? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Es mejor alcanzar pronto el destino o demorarse en hacer un buen viaje? Estas y otras preguntas me rondan la mente mientras leo el ploteado de los galpones: “Cooperativa de pescadores La Nueva Esperanza - Tarariras”. Música para mis ojos, para mis oídos, sonrío.

Ahora se acordó. ¡Siempre la misma discusión! Él está empecinado en dormir en Tarariras y ella repite lo mismo toda vez que la idea retorna: que es un pueblito pequeño sin ningún atractivo. Es en ese instante que él aprovecha para insistir con que justamente por eso tiene ganas de conocerlo. Podrían entrar, recorrerlo y seguir viaje, opina ella. Pero no, refuta él, la diversión radica en quedarse a dormir ahí. Ni debe tener alojamientos, especula ella. ¿Cómo no va a tener hoteles si es un lugar de paso, de cruce?, se ríe él. Eso era antes. A ver, decime, se enfurece ella, cuántas personas conocés que hayan dormido en Tarariras.

Yo no sé si te conté, pero un tío mío, medio hermano de mi abuelo, fue socio de la cooperativa de pescadores…

Ella no piensa dejarlo seguir con el cuento del tío. Solo quiere llegar a un sitio digno, comprar algo de comer y acostarse a dormir. No hay viaje en el que no se repita la misma dinámica, el momento en el que él decide bajar la espuma y dejar el capítulo abierto para otra ocasión. Porque el objetivo no es entrar a Tarariras sino tratar de convencerla de lo lindo que sería.

Está bien, la calma él, seguimos viaje hacia la colonia. Por favor, ¿me servís un vasito de agua?