Tras las denuncias por desmontes, incendios y fumigaciones en tierras aledañas a poblaciones originarias del municipio de Embarcación, en el departamento San Martín, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, confirmó que se realizaron inspecciones y, al menos en el caso de la fumigación, se inició un sumario por las denuncias realizadas.

Cuatro comunidades indígenas de la zona se encuentran en conflicto por la afectación a su ambiente. En la medianoche del miércoles último, ante la falta de personal policial para intervenir tras la denuncia por olores extraños, integrantes de Misión Salim y Padre Lozano detuvieron las tareas de fumigación que se realizaban en cercanías de sus viviendas.

Cuando buscaron la fuente de la emanación, se dieron con un maquinista que se encontraba fumigando en un predio que había sido desmontado y que se encuentra al otro lado de la ruta provincial 53, y solamente a unos 100 metros de la población.

Los miembros de la comunidad decidieron entonces detener los trabajos, que sin embargo continuaron hasta las 5 de la mañana del miércoles. Según indicó Aldazábal, la máquina fumigadora fue retirada del lugar y fue dejada en Embarcación, y ante las denuncias se labró un acta y se inició un sumario.

En Misión Chaqueña y Carboncito

A unos 8 kilómetros de Misión Salim y Padre Lozano se encuentra Misión Chaqueña y un poco más allá, Misión Carboncito. Quienes conforman estas dos últimas poblaciones se encuentran acampando en tierras de uso ancestral. La decisión se tomó porque enfrentan un conflicto con el empresario Claudio Ferraris, que detenta la titularidad registral de parte de estas tierras, y que afirmó que su parcela no es parte del territorio ancestral delineado.

Los habitantes indígenas afirmaron que además hubo desmontes y hasta pequeños incendios, lo cual fue notificado también ayer a la comisión de la Secretaría de Ambiente que se acercó hasta el lugar a más de 20 días de erigido el acampe en la zona.



También ayer estaba prevista una audiencia en la mediación convocada por la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto.

Los comunidades no asistieron a la mediación por decisión tomada en una asamblea. Por su parte, Ferrari acercó a Salta/12 un plano de las tierras que adquirió en octubre del año pasado, superpuesta sobre el plano del relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en Misión Chaqueña. Indicó que de la superposición de planos (que el solicitó y pagó mediante un agrimensor particular), surge que si bien la parcela de 140 hectáreas que se encuentra a su nombre linda con el territorio de esta comunidad, no es parte de él. En la figura de abajo, la superficie en verde es el relevamiento del territorio de Misión Chaqueña y en el óvalo rojo se encuentra la de Ferraris, según lo indicó su agrimensor.

Sin embargo, se desconoce cuál es la situación con Misión Carboncito, que es la otra comunidad que se encuentra pegada a Misión Chaqueña. Ahora quedará en manos de la fiscala Souto la determinación de las medidas a tomar.

Desde el INAI se afirmó que en este caso existe una intervención de la provincia y que por convenio, el organismo nacional deja el relevamiento de los territorios en manos de los equipos técnico-operativos (ETO) de la provincia.