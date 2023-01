El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño recibirá este viernes la copia de la Constitución de 1988 que había sido robada el pasado domingo durante los ataques golpistas en Brasilia y que fue recuperada en la víspera por la policía. Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino.



En una ceremonia de homenaje a los policías que actuaron el pasado domingo en Brasilia, Dino anunció que irá hoy, junto al director general de la Policía Federal, a la sede del STF para entregar a su presidenta, Rosa Weber, la copia de la Carta Magna recuperada el jueves por la fuerza pública.



"Vamos al STF, simbólicamente, a devolver la Constitución sustraída al STF. Es una de las pocas firmadas por los constituyentes. Se la vamos a devolver a la ministra Rosa Weber. La Constitución está aquí y ganó. Brasil ganó", expresó Dino.



La copia, una de las cinco disponibles que estaba expuesta en el museo del alto tribunal, "no fue objeto de vandalismo", indicó la institución judicial en su cuenta de Twitter.



Durante el asalto a las sedes de los tres poderes democráticos, también se registró el robo de armas de fuego que se hallaban en la sala del Gabinete de Seguridad Institucional del Palacio del Planalto, donde el despacho del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sufrió daños de relevancia al tratarse de la estancia con mayor seguridad.



No obstante, la estela de destrucción dejada a su paso por los simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro incluyó daños a importantes obras del patrimonio histórico brasileño, como el mural Mulatas de Di Cavalcanti, o Araguaia de la artista Marianne Peretti.



En el acto con agentes de seguridad, Dino lamentó los daños causados ​​por los bolsonaristas y dijo que con estos actos de vandalismo se sustrajeron "millones de reales" al pueblo brasileño.



"¿Cuántos millones serán comprometidos para reparar los daños materiales? ¿10 millones, 5 millones? No lo sabemos con certeza. Ese dinero podría tener mejor destino", concluyó.