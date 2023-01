En la vereda de la Casa de Gobierno y frente a la plaza 25 de Mayo se instaló una carpa con las fotografías y descripciones de los cuatro miembros del CSJN, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes fallaron a favor de la Ciudad de Buenos en un conflicto con el Gobierno nacional por la coparticipación, con el objetivo de recolectar firmas en respaldo del juicio político.

Este jueves ingresó en el Congreso el pedido presentado por el bloque del Frente de Todos.

Hasta ayer ya se habían recolectado 3.000 firmas que avalan el juicio político a los magistrados. Cada banner tiene la fotografía y una descripción de cada juez. Sobre Ricardo Lorenzetti dicen que es “cercano a la cúpula de UCR, quien apañó el espionaje telefónico del macrismo y se manifiesta en contra de que los jueces paguen Ganancias y de que la Corte pueda ser ampliada hacia un sentido más federal”.

Horacio Rosatti “de manera insólita se autoconvocó como actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, entró por decreto de Macri y cuyo principal operador es el actual prófugo de la Justicia “Pepín” Rodríguez Simón, perteneciente al PRO”, expresa otro de los carteles.

A Carlos Rosenkrantz lo describen como “abogado de Clarín y otras grandes empresas corporativas, quien también entró por decreto de Macri y sobre Juan Carlos Maqueda expresan que es “quien mediante su sobrina maneja la Obra Social Judicial, y evitó que se castigara a los responsables de corralito en favor del FMI”. “¡Juicio político! En defensa de la patria y el federalismo”, dice una leyenda al final de cada descripción.

El gobernador Ricardo Quintela se expresó en contra de la Corte al decir que “Defiende los intereses de la provincia y tiene un concepto acerca de los integrantes de la Corte. No me merecen el menor de los respetos, por lo tanto, yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos. Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan”, dijo el mandatario