Esta semana la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, confirmó que el objetivo del Gobierno es discutir las paritarias en torno al 60 por ciento. Además, el jueves pasado el Indec dio a conocer la inflación de diciembre que se ubicó en el 5,1%.

Al respecto, el dirigente de Camioneros y secretario general de la CGT, Pablo Moyano, puso en duda que los sindicatos acepten un aumento paritario del 60 por ciento: "La CGT no fija paritarias", declaró en AM750.

Además, el sindicalista se refirió a las posibles candidaturas del Frente de Todos de cara a las elecciones generales de 2023 y al juicio político contra la Corte Suprema que impulsa el gobierno nacional.

"Si llegamos a firmar el 60% es porque bajó la inflación, que es lo que estamos esperando. Pero yo creo que muchos gremios van a firmar por encima. Creemos que el gobierno y el ministro de Economía están haciendo un esfuerzo importante para bajar los precios", consideró el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en Toma y Daca.

La declaración del sindicalista se da luego de que el gobierno anunciara el objetivo de cerrar paritarias con aumentos que giren en torno al 60 por ciento y el posterior apoyo del sector más dialoguista de la CGT.

En ese marco, Moyano contó que dialogó con el ministro de Economía Sergio Massa este viernes: "Es el reclamo que vengo haciendo hace meses y se lo reiteré ayer a Massa. Universalizar el pago del salario familiar por hijo e hija, que lo cobran solamente 2 millones de trabajadores registrados sobre un universo de 6 millones".

Y agregó: "Le dije que trate de elevar los topes para que más trabajadores puedan cobrar este beneficio. También le dije que se devuelva el aguinaldo que se descontó con el Impuesto a la Ganancias, son ayudas para que los trabajadores tengan un mango más en el bolsillo". Por su parte, el titular de la cartera de Economía le prometió novedades para fin de mes.

Elecciones 2023

Consultado por las candidaturas de las próximas elecciones, Moyano sostuvo que ve como candidatos "a Massa, Alberto o Scioli". En ese sentido, el gremialista se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y su decisión de no presentarse en la contienda electoral: "Es preponderante y fundamental. Es la candidata con más votos”.

Además, respaldó al actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Vamos a trabajar para que reelija".



Juicio a la Corte

"Estos tipos tienen que rendirle cuentas al pueblo argentino", aseveró el dirigente camionero respecto del juicio político que impulsa el gobierno nacional contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre este punto, criticó a los diputados y senadores del Frente de Todos "que con dos tapas de Clarín no dan qúorum" cuando el Ejecutivo avanzó en la discusión de una Reforma Judicial y a los gobernadores que no acompañaron el proyecto de Alberto Fernández para enjuciar a los supremos.

"Creo que el Gobierno tendría que haber sido más fuerte en su momento, cuando teníamos mayoría en ambas Cámaras. Pero muchos diputados y senadores con dos tapas de borraron. Pasó con Vicentín, pasó con la Reforma Judicial y con muchas otras leyes que no se pudieron llevar adelante. A esto me refiero cuando digo que no hay una conducción política en el PJ, no podemos reunir el 129 votos en Diputados para tratar reformas importantes como la moratoria de los jubilados", concluyó.