Joaquín De La Torre fue uno de los dirigentes del PRO que asistió, en Mar del Plata, a la presentación del libro de Mauricio Macri. Cada vez que puede, el precandidato a gobernador resalta que “con Macri había un rumbo” y ésa no fue la excepción. “Este 2023, con nuestro voto podemos recuperarlo” escribió en sus redes.

En una interna PRO que se encuentra al rojo vivo por la incertidumbre que genera Macri, quien aprovecha los tiempos y no define si será o no candidato a la Presdiencia, De la Torre tiene una postura definida que suele repetir. Lo dijo ante BuenosAires/12: “Bullrich tiene coraje y debe ser presidenta”, dice sobre la ex ministra de Seguridad que sí resolvió buscar la candidatura presidencial. Como parte de la campaña, la semana anterior comenzó con la visita a Chivilcoy, en donde estuvo acompañado por el intendente Guillermo Britos en una obra de asfalto. “Esto puede ocurrir solo cuando hay cuentas ordenadas” afirmó De a Torre, uno de los dirigentes del PRO que se había mostrado más cercano al gobierno de Jair Bolsonaro y a su grupo íntimo, entre ellos los hijos del ex presidente brasileño.



Previo al encuentro del viernes, el ex intendente de San Miguel y ex ministro de María Eugenia Vidal se movió por Quilmes, Berazategui, Morón, Azul y General Rodríguez.

En Berazategui, Joaquín De La Torre mantuvo una reunión con vecinas y vecinos de la zona, en la cual hizo foco en la educación. El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio habló de declararla como “un servicio público esencial” para que no haya “un día más sin clase”, asegurando que si él obtuviera la conducción de la Provincia, “valorizaría” a los docentes brindándoles “buenos sueldos” y una actualización automática del salario cada cuatro meses. “Hay que volver a la educación que hizo grande a este país” destacó.



Los sindicatos de trabajadores estatales, docentes incluidos, tuvieron en 2022 un aumento superior al 100 por ciento, por encima de la inflación.

"Les duele el crecimiento de Patricia", escribió De la Torre en su cuenta de Instagram tras visitar Morón. Allí, dijo presente en un local partidario ubicado en la esquina de Cabildo y Alem, el cual pertenece a la concejal amarilla Analía Zapulla y que fue vandalizado hace algunos días. “Cuando comienzan las agresiones es porque hay algo que duele (...) Les duele la alternativa de los que pensamos distinto” afirmó De La Torre, quien impulsó la renovación del local y se fue aplaudido por cincuenta personas. Además, recibió el apoyo público de Bullrich, quien comentó su publicación y le devolvió la pared al ex gobernador de San Miguel, con quien hacen un tándem constante: “Excelente iniciativa de defensa de valores, principios y una acción inmediata. Nada ni nadie detendrá el camino del progreso. Gracias” escribió Bullrich.

Quilmes fue otro de los municipios que contó con la visita de De La Torre. Esta vez, el candidato de Patricia Bullrich hizo foco en los clubes de barrio al reunirse con Walter Queijeiro, quien lo llevó a conocer el centenario Club Social y Deportivo Alsina, una academia de artes marciales cuya actividad principal es el karate. Acerca del rol de los clubes, De La Torre subrayó: “Son parte de la historia de los bonaerenses, de las primeras amistades, del aprendizaje de reglas y de la identidad de cada lugar”.

En General Rodríguez, el precandidato a gobernador estuvo junto a Claudia Friedich, la ex titular de la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de Mauro García, quien renunció hace un mes y comunicó que será precandidata a intendente del partido que vio nacer a L-Gante. En un encuentro con vecinos y políticos locales que se llevó a cabo en la Cámara Empresaria, De La Torre habló de bajar el delito tal como él lo intentó hacer en San Miguel. “Orden en la calle y orden en las cuentas” resalta cada vez que puede. “Hay que ordenar el sistema. La inseguridad es el desorden” subrayó. Por su parte, Friedich dio el puntapié inicial a su alineación en la corriente de que impulsa a la presidencia.

La última de sus visitas se dio en Azul, en donde De la Torre fue recibido por el líder comunal Hernán Bertellys. Junto a él, recorrió el parque industrial y el ex Molino San Martín, ubicado en el ingreso a la ciudad, sobre la ruta 3. Allí, el precandidato habló del trabajo y le apuntó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mediante la utilización de argumentos contrarios a las políticas sociales: “Necesitamos ayudar a los que invierten y generan puestos de trabajo. No como hace Kicillof, que sostiene a fuerza de planes a los que no trabajan”. A su vez, afirmó que “la única pandemia que hubo en el país en los últimos años es la pobreza”. Luego de ello, el precandidato visitó Olavarría, aunque aseguró que fue “por fuera de la agenda política”.