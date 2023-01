“Hay que volver a Perón” dijo Juan Grabois el domingo, en la caravana que el líder del MTE encabezó en Mar del Plata, y que partió desde el galpón de los Sin Techo, ubicado en William Morris al 7300, para finalizar en el predio de Fortunato de la Plaza y Camuso, donde se están construyendo 64 viviendas y edificios escolares.

En sintonía, la caravana por el Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Digna recuerda la puja llevada a cabo hace doce años por un grupo de familias, que en busca de tener una casa donde vivir, ocuparon viviendas de un plan que estaban abandonadas y paralizadas por el Estado. Aquella situación puso en el centro de la problemática a la vivienda marplatense durante el año 2009 ya que, pese a que las cincuenta familias fueron fuertemente reprimidas, lograron la reactivación de la obra y nuevos planes de vivienda.

“Sería un crimen que nuestra generación y nuestra visión no esté representada” dijo Grabois al referirse a las futuras candidaturas. Allí, destacó su aprecio por Eduardo “Wado” De Pedro, pero aseguró: “si no se animan, si pactan una fórmula donde las diferencias de la coalición se licuen en un candidato de centro-conservador, no les quepa la menor duda que nos vamos a presentar nosotros”.

En la caravan y el acto del domingo también participaron las cuatro centrales obreras de la ciudad: CTA de los Trabajadores, CGT, CTA Autónoma y la UTEP.

Por otro lado, el líder del MTE confirmó que en los últimos días tuvo una conversación “muy importante” con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y le pidió ser “muy cuidadosos” con el debate interno.

En ese sentido, también se refirió al pedido que Cristina Kirchner realizó en su última aparición pública en Avellaneda, a finales de diciembre. Allí, bajo el sol dominical, Grabois remarcó: “Yo tengo mi bastoncito de mariscal guardado en la Carpintería del 15 de enero, donde mis compañeros cooperativistas con manos humildes tienen una producción en serie de bastones para cada militante popular”.