Durante el año pasado, Aerolíneas Argentinas requirió sólo el 65 por ciento de la partida asignada en el Presupuesto nacional de 2022. En cifras, utilizó 47 mil millones de pesos sobre un total de 72 mil millones previstos por el Estado, generando un ahorro, en consecuencia, de 25 mil millones de pesos.

La información fue suministrada por la empresa aerocomercial de bandera, como adelanto de los números del Informe de Gestión 2022. Expresado en divisas, Aerolíneas Argentina utilizó durante el año 2022 recursos equivalentes a 353,1 millones de dólares, que representa prácticamente la mitad de los requerimientos del año anterior, 2021, cuando ascendieron a 644,5 millones de dólares.

“Estos resultados dan cuenta del esfuerzo que venimos haciendo para continuar achicando los aportes del Estado y solventar los gastos con ingresos propios. Es una gran noticia porque lo pudimos hacer en un contexto macroeconómico complejo”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, en su cuenta de twitter.



"No sólo estamos logrando que la compañía requiera menores aportes del Estado, también su peso relativo en el presupuesto nacional se achica año tras año. En 2023, Aerolíneas representa el 0,31% del presupuesto total de gastos mientras que venimos de un 0,48% en 2019", agregó el principal funcionario de la compañía aérea estatal."Mientras mejoramos los números, seguimos ampliando la operación: sumamos frecuencias, destinos y aviones para que nuestro país tenga cada día una mayor conectividad. Este año, nos proponemos romper el récord histórico y superar los 13 millones de pasajeros", auguró Ceriani.Para 2023, las transferencias por parte del Tesoro Nacional están previstas en 412 millones de dólares, con una reducción de 102 millones en relación al Presupuesto proyectado para 2022. Será, además, la partida presupuestaria, expresada en moneda extranjera, más baja del último quinquenio, incluso con respecto a la asignada en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, cuando llegó a u$s 431 millones.Luego pasó a 593 millones en 2020 y a 620 millones en 2021, dos años en los que el transporte aéreo resultó gravemente afectado por la pandemia de coronavirus, que tuvo como saldo la quiebra de fuertes compañías aéreas internacionales y quebrantos serios en el resto. En el caso de Aerolíneas, no sólo logró superar esa crisis con asistencia del Estado, sino que en 2022 revirtió rápidamente el estado de cosas y redujo los requerimientos del Estado. Tendencia que se remarcará en el año actual.La suerte de Aerolíneas quedó en medio de una fuerte polémica tras los recientes dichos del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró que si Juntos por el Cambio volvía a gobernar Argentina, el estado debía desprenderse de la empresa aerocomercial de bandera de inmediato.Macri señaló que se arrepentía de no haberlo hecho y aseguró que mantener a Aerolíneas le cuesta a la Argentina recursos millonarios con los que se podrían construir miles de escuelas. Elogió, en cambio, el funcionamiento de las compañías low cost y aseguró que, sin Aerolíneas, "el cielo se llenaría de aviones". ´Ninguno de los datos que arrojó en ese momento se compadecen con la realidad, ni siquiera los referidos a los costos para el Estado, como ahora se comprueba. Pero Macri dejó bien en claro qué haría si la empresa quedara en sus manos, su preferencia por beneficiar a emprendimientos privados y su falta de empatía por mantener rutas abiertas a distintos destinos del país, que no se sostendrían si la decisión dependiera de la conveniencia privada.