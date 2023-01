En los últimos días, la Secretaría de Comercio intensificó sus controles en los centros de distribución de las principales cadenas de supermercados ante la detección de faltantes de productos pertenecientes al programa Precios Justos.

La iniciativa, que congeló los valores de 1900 productos de primera necesidad por cuatro meses a partir de noviembre pasado, fue lanzada junto a una aplicación para que cualquier persona pueda corroborar el importe de cada ítem dentro del acuerdo.

La plataforma se encuentra disponible para celulares iPhone con iOS y Adroid de Google, y es gratuita. En este sentido, la app permite realizar tres operaciones: escanear el código de barras de un producto; acceder al listado de precios; y denunciar si el importe no es el correspondiente al lo establecido por el Gobierno.

En el caso de que el ítem se encuentre dentro del listado, la aplicación de "Precios Justos" muestra una foto entera del packaging, el precio, la marca, el tipo de producto y su medida de contenido, y el Código Universal de Producto (EAN) que se encuentra debajo de los códigos de barra.

Por otro lado, si el usuario detecta un incumplimiento del monto a pagar o la falta de determinado producto puede denunciarlo directamente. De esta manera, se abrirá una nueva pantalla donde se solicitarán los siguientes datos:

Selección de comercio : por barrio, localidad y provincia; y nombre del supermercado y su número de local.

: por barrio, localidad y provincia; y nombre del supermercado y su número de local. Motivo de denuncia: se indica el argumento por el que se eleva la denuncia, el cual puede ser porque el precio es más caro o porque no está disponible en la góndola.

se indica el argumento por el que se eleva la denuncia, el cual puede ser porque el precio es más caro o porque no está disponible en la góndola. Datos personales: la Secretaría de Comercio pide por último nombre y apellido del denunciante; DNI; y número de contacto.

Pablo Moyano rechazó las críticas por el control de Precios Justos

El cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó a quienes "han magnificado" el control conjunto del gremio junto con la Secretaría de Comercio para detectar faltantes en el programa Precios Justos.



“La oposición trata de sacar ventaja. Si no es por el tema a la Corte Suprema, es por el tema de los movimientos sociales. Ahora es el tema de este episodio que han magnificado”, criticó Moyano en declaraciones radiales.



El gremialista aclaró que Camioneros no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.



“Solamente hemos hecho eso y hemos visto como (los diarios) Clarín y La Nación, que tienen todos los fines de semana propaganda multimillonaria de estos supermercados, han salido con todo criticando nuestra organización gremial, que siempre ha sido solidaria con el Estado”, afirmó Moyano.



Tras lo cual, defendió que las acciones de inspección buscan “resguardar un plato de comida más a millones de argentinos que hoy no lo tienen”, e indicó que las mismas también se hicieron durante “la pandemia” de covid-19.



“Solamente es denunciar porque llega la mitad (de los camiones) a los supermercados”, reiteró el sindicalista.

Intensificación de los controles

La semana pasada, la Secretaría de Comercio intensificó sus controles.Las inspecciones fueron llevadas a caboubicados en la provincia de Buenos Aires, informó el área conducida por Matías Tombolini en un comunicado.



En estos controles el personal de fiscalización de la Secretaría se acercó a “constatar la entrega de un muestreo de los productos solicitados por los supermercados a sus proveedores, que están dentro del programa Precios Justos”.