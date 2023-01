El presidente Alberto Fernández encabezó en José C. Paz la ampliación del Hospital Rubén Caporaletti y la puesta en valor de la avenida Croacia, en el marco del anuncio de finalización de las primeras 2.838 obras públicas en todo el país realizadas por el Gobierno Nacional desde el inicio de la gestión.



En su discurso, tocó varios temas y apuntó contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con más puntos de coparticipación. También se refirió a la deuda heredada con el FMI, por la cual aseguró que “decidimos postergarla y privilegiar el trabajo”. A su vez, criticó al expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de “cerrar 23.000 pymes y destruir dos millones de puestos de trabajo”.

Coparticipación y Corte Suprema de Justicia

“Venimos a inaugurar un hospital en el que el Estado nacional ha destinado recursos que tiene de la coparticipación para hacer obras como ésta y que la Corte Suprema ha puesto en crisis porque quiere que parte de esos recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Fernández durante el acto, al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii.

El jefe de Estado remarcó que “hay que tratar de mejorarle la vida a todos, y no a unos pocos. Se trata de un derecho que tienen como bonaerenses a tener la mejor atención de salud. A mí no me deben nada, yo solo cumplo con mi deber de garantizar lo que indica la Constitución, que es mejorar la vida de los argentinos y las argentinas con un criterio federal”.

En ese sentido, recordó que “nosotros iniciamos más de 5.500 obras en la Argentina, de las cuales 2.838 ya se terminaron y se hicieron en todos los municipios del país e incluyen en José C. Paz a este hospital y a la Avenida Croacia, que se suman a la infraestructura que desarrolló el municipio”.

“Cuando las sociedades más se educan y se abrazan más a la ciencia, más poderosas son”, indicó Fernández. Y agregó: “El incremento de la obra pública, es un incremento enorme del trabajo, y son hechos concretos que hacen a la mejora de la calidad de vida”.

Críticas a Mauricio Macri

El presidente cuestionó a la oposición y, en particular, al exmandatario Macri al manifestar que “hay una prédica constante que busca hacernos bajar los brazos. Yo les pido que no nos desanimen. Ya mintieron demasiado”.

“Lo único que nos frustró a los argentinos fue ese presidente que tuvimos y se llamó Mauricio Macri. Ahora disfrutemos que la Argentina es otra, se pone de pie, tiene futuro y tiene un horizonte, y esta vez el horizonte no nos lo van a tapar”, aseveró Fernández.

Según se informó de manera oficial, las 2.838 obras públicas finalizadas forman parte de un total de 5.724 obras planificadas, de las cuales 2.801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito. Estas obras posibilitaron que 2,5 millones de personas accedieran por primera vez al agua segura y saneamiento, se intervinieron 16.422 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 15.543 km de repavimentación, y se construyeron 12 Hospitales Modulares y 75 Centros Modulares Sanitarios y de Aislamiento.

Al respecto, Fernández dijo sentirse “orgulloso” por haber concluido esa cantidad de obras, para "mejorar la vida de todos ustedes y no de unos pocos", y lo comparó con el Gobierno de Macri, quien "anda explicando lo que debo hacer", pero "cerró 23.000 pymes y destruyó dos millones de puestos de trabajo".

Fondo Monetario Internacional

Al analizar su gestión, el presidente volvió a criticar a la administración de Cambiemos al sostener que "no fui yo ni Cristina (Fernández de Kirchner) quienes endeudamos al país en 100.000 millones de dólares. No fuimos nosotros, fueron ellos que además le hicieron en tiempo récord en dos meses y ahora tenemos que lidiar con la deuda y tenemos que lidiar con el crecimiento".

"Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo y contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el FMI la realidad dice que tuvimos razón", consideró Fernández, y subrayó que “yo digo estas cosas no para pelearme ni para profundizar la grieta, es para tener memoria porque los pueblos que no tienen memoria, están condenados a repetirla".

Por último, el primer mandatario recordó que “le dijimos al FMI 'primero me vas a dejar crecer y después voy a pagarte' y la verdad que la Argentina en el año 2021 creció 10.3 y en el año 2022 creció casi seis puntos estos dos años”.

“Somos el segundo país que más creció la economía después de China: creamos un millón y medio de puestos de trabajo, por lo tanto no es verdad que ajustamos", sentenció Fernández.

