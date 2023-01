La presidenta del Instituto Cultural bonaerense y dirigente del Frente de Todos, Florencia Saintout, habló este miércoles sobre el futuro electoral en la Provincia de Buenos Aires y señaló al actual gobernador, Axel Kicillof, como el candidato “lógico” por el oficialismo.



Consultada por AM750, la funcionaria apuntó: “Lo veo a Axel caminar y es casi lógico que reelija como gobernador. Es un muy buen gobernador. Está haciendo muchísimo. Esto se le reconoce”.

Sin embargo, aclaró: “También es militante de una fuerza organizada y la candidatura no la decide solo. Hay cosas que no tienen que ver con las ganas personales. Yo estoy convencida de que las bases deciden sobre las candidaturas. Que se decide en la política y con un sentido colectivo”.

El armado nacional del Frente de Todos

Por otro lado, Saintout se refirió al armado del Frente de Todos a nivel nacional y aseguró que “el pueblo argentino” debe trabajar para “dar vuelta la proscripción” de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Este año cumplimos 40 años de democracia y estamos frente a un dilema si no resolvemos esto. No es un enlatado 'mafia o democracia'. No podemos permitir que proscriban a nadie, y menos a una de las líderes democráticas más importantes del mundo”, comentó en Mediodía 750.

Además planteó que se deben “crear las condiciones" y que "hay que militar para dar vuelta la proscripción". "Yo estoy convencida, como muchísimos, de que Cristina puede llevar al país a un destino mejor para todos y todas”.

Aun así, matizó: “Sabemos que lo que anunció Cristina no fue por la bronca, sino que es una decisión de no ponerle ese peso a la fuerza política. Pero Cristina ha demostrado a lo largo de toda su historia que decide escuchando al pueblo”.