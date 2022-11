Comenzó el operativo clamor en el kirchnerismo para que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se presente como candidata en 2023. Como ya es costumbre, Andrés "Cuervo" Larroque, ministro bonaerense y referente de La Cámpora, fue el primero en salir a marcar la cancha y también el encargado de meterle fuego a la interna. Este martes dijo que el presidente Alberto Fernández "no tiene como preocupación central ganar las elecciones"; que "el fenómeno de Cristina excede la medición de una encuesta”, y volvió a pedir al jefe de Estado el armado de una mesa política para ordenar a la coalición gobernante de cara al año próximo. A nivel provincia de Buenos Aires esa mesa ya existe y la encabeza el gobernador Axel Kicillof. Mientras que el Jefe de Estado ultima los detalles para emprender un viaje a Francia e Indonesia que lo ausentará del escenario local por una semana (ver aparte), desde el kirchnerismo organizan el acto del 17 de noviembre, día de la militancia, que tendrá como única oradora a CFK en el Estadio Único de la Plata. “Como en el regreso de Perón, que revalidó su gestión como Presidente, tenemos que revalidar la etapa kirchnerista”, lanzó Larroque en la antesala de la preparación.

En medio de los eternos mensajes cruzados, el ministro bonaerense ofreció una lectura de por qué el oficialismo transita por estos días uno de los momentos de mayor tensión interna. Para él, la definición que tomó CFK de proponer a Alberto Fernández como candidato en 2019 tuvo que ver con que en aquel momento había mucha resistencia por parte de diversos sectores del peronismo para que ella no se presente. "Emilio Pérsico, Fernando Navarro y otros compañeros me plantearon a mí que Cristina no se presente, pero en las bases sí había un clamor”, señaló durante una entrevista con el Destape durante la cual fue dando cuenta del efecto que tuvo en aquel momento y sobre todo más tarde, el no haber capitalizado ni haber hecho bandera con la experiencia de la "década ganada".



En ese sentido, repitió que en 2019 ya había "una fuerza política que tenía un liderazgo que era el de Cristina Kirchner". Sobre Alberto Fernández, sostuvo que el problema con el Presidente fue que no articularon y no discutieron bien los roles desde un comienzo ni tampoco coordinaron un programa claro de gobierno. "La lógica alrededor de las medidas del gobierno, al inicio, era alejarse de las medidas del gobierno de Cristina. Eso era hacer lo correcto --dijo--, era ser responsable, era ser un estadista. Nos volvieron a meter en la misma trampa. El regreso del general Perón significó revalidar la gestión que realizó como Presidente, yo creo que tenemos que revalidar la etapa kirchnerista que es la recuperación del peronismo".



El momento clave

El dispositivo del Frente de Todos parece haber funcionado bien hasta 2019. Funcionó "muy bien" hasta las PASO de ese año, dijo Larroque, pero luego empezaron las dificultades. "Ver el resultado tan fuerte de las elecciones de 2019 pudo haber mareado algunas conciencias", explicó. El resultado "fue sorpresivo porque fue más contundente de lo esperado y no se asimiló de la manera correcta: en lugar de ponerlo en una lógica restaurativa --del modelo kirchnerista-- lo pusieron en una lógica interna: ’A ver si aprovechamos y la zarpamos a Cristina’”, ejemplificó.



Durante la entrevista también mencionó un momento clave para La Cámpora, como punto de ruptura con el Presidente: se dio justamente el 17 de noviembre del año pasado, luego de las elecciones de medio término, cuando Fernández convocó sin consultar a un acto en Plaza de Mayo donde anunció que en 2023 quería que haya una "gran interna". Los liderazgos, dijo Larroque, son "procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro". "Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al Presidente que se amigue con su liderazgo", subrayó y disparó que hoy Fernández está más preocupado por beneficiar o contentar a los sectores que no se identifican con CFK que en ganar las elecciones.

Sobre la candidatura de la Vice dijo que ella "no va a venir a salvarle las papas a nadie". "Si hay un consenso respecto a la democracia, sobre cuáles son los desafíos en materia económica, ella está dispuesta a hacer lo que haya que hacer; se hace cargo de lo que ocurrió en 2019 y se involucra en la solución”, remarcó.

El acto del día de la militancia

El kirchnerismo ya comenzó a agitar en las redes flyers y consignas de cara al acto que están organizando para el 17 de noviembre, en el Estadio Único de la Plata, Diego Armando Maradona. CFK será la única oradora y se espera un discurso contundente. La foto que eligieron para la convocatoria es una de junio de 2017, en la que se ve a la Vicepresidenta de espalda en el acto que se hizo en el estadio de Arsenal, Avellaneda, donde encabezó el lanzamiento oficial de Unidad Ciudadana.

La excusa del evento es el día de la militancia, que se conmemora por el regreso del expresidente Juan Domingo Perón luego de dieciocho años de exilio. Ese mismo día, pero un año atrás, Alberto Fernández aprovechó la fecha para decir frente a miles de personas en Plaza de Mayo que "mi mayor aspiración es que en el año 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República los elijan primero los compañeros del Frente de Todos".