La alcaldesa de Amiens, en el norte de Francia, le pidió a Madonna que le preste a la ciudad una pintura del siglo XIX perdida durante la Primera Guerra Mundial que cree que pudo haber sido comprada por la reina del pop. La petición tiene como objetivo ayudar a Amiens a convertirse en la Capital Europea de la Cultura.

La pintura "Diana y Endymion", de Jérôme-Martin Langlois, que representa a la diosa romana Diana mirando con amor al apuesto Endymion, estuvo una vez en exhibición en un museo de Amiens, pero se perdió después de que Alemania bombardeara la ciudad en 1918.

El diario francés Le Figaro había informado hace pocos días que la pintura, o una idéntica, salió a la venta en una subasta en Nueva York en 1989, en la que Madonna pagó U$S 1,3 millones por ella. En ese momento, nadie en Francia pareció reconocer la obra pintada por Langlois, pero en 2015 un curador de Amiens, pareció reconocerla en una fotografía de Madonna en su casa, publicada en la revista Paris Match.

"No cuestionamos de ninguna manera la adquisición legal que ha realizado, pero somos candidatos a ser Capital Europea de la Cultura en 2028. Así que me gustaría que en esta ocasión, este año, pudieras prestarnos tu pintura”, dijo la alcaldesa de Amiens, Brigitte Fouré, en un video publicado en Facebook dirigido a la autora de "Material Girl y "Like a Virgin".



La historia del cuadro

La pintura fue encargada por el rey francés Luis XVIII para la sala Diane en el palacio de Versalles y comprada por el Estado en 1873. Fouré dijo que la pintura probablemente fue prestada al museo de Amiens por el Louvre antes de la Primera Guerra Mundial, después de lo cual Amiens perdió el rastro.

En marzo de 1918, en un intento de romper las líneas aliadas, los alemanes bombardearon Amiens con proyectiles y bombas durante 28 días y noches, destruyendo gran parte de la ciudad, incluida parte del museo, cuyas pinturas fueron evacuadas a un lugar seguro.



Cuando fueron devueltas a Amiens después de la guerra, el Langlois no estaba. Primero fue catalogado como "irrastreable desde el regreso de las obras removidas de 1918", luego "destruido por la caída de una bomba en el museo".

La pintura que compró Madonna es 3 cm más pequeña que la obra de arte que desapareció en Amiens, lo que lleva a los expertos a preguntarse si es el original sin la firma y la fecha o una copia.



“Pensé que sería una buena idea preguntarle si podíamos tomar prestada esta pintura que no hemos visto desde la Primera Guerra Mundial. El cuadro se vendió en una subasta perfectamente legal; ella lo compró y ella es la dueña. No le pido que nos lo dé, sino que nos permita tomarlo prestado por unas pocas semanas para que la gente aquí pueda verlo”, sostuvo la alcaldesa.



Seguí leyendo: