La futbolista islandesa Sara Björk Gunnarsdottir le ganó una demanda a ex equipo, Olympique de Lyon, que deberá indemnizarla con 82 mil euros por recortarle el sueldo cuando estuvo embarazada. Gunnarsdottir denunció ante el Tribunal de Instancia de la FIFA que el club francés no le pagó el salario desde abril hasta noviembre último, mientras estuvo embarazada. La resolución favoreció a la islandesa ya que la normativa de la Federación Internacional sobre los derechos laborales de las mujeres por la maternidad está en vigencia desde enero de 2021.



La jugadora islandesa -ex capitana de la selección de su país- llegó al Olympique de Lyon a mediados del 2020 procedente del Wolfsburgo alemán y se enteró que estaba embarazada en marzo de 2021, momento en el que los servicios médicos del club le recomendaron que dejara de jugar.



Gunnarsdottir recurrió al sindicato internacional de futbolistas (Fifpro) para recibir ayuda legal en la denuncia al Olympique de Lyon, el equipo más ganador de la Champions League, y es el primer caso de una futbolista profesional que reclama por su derecho a cobrar el sueldo mientras transita un embarazo. Según la FIFA, las futbolistas cuentan con una licencia de 14 semanas de mínima (ocho luego del nacimiento) y es un derecho de la jugadora decidir desde qué momento comienza.



"Nadie se ocupó realmente de mí, de hacerme un seguimiento, de ver cómo me encontraba mental y físicamente, como empleada, pero también como ser humano. Tenía derecho a percibir mi salario íntegro durante mi embarazo y hasta el inicio de mi baja por maternidad, de acuerdo con la reglamentación obligatoria de la FIFA. Son parte de mis derechos, y eso no puede discutirlo ni siquiera un club tan grande como el Lyon", escribió la actual jugadora de la Juventus de Italia.



En sus redes sociales, Gunnarsottir relató que "cuando primero vi que no me habían depositado pensé que era un error. Después vi que el segundo mes tampoco me habían pagado y cuando pregunté me respondieron con evasivas".



"Finalmente me informaron que el club seguía las leyes francesas de licencia por enfermedad en lugar de las regulaciones de la FIFA por maternidad, por lo que no me pagaban el sueldo completo durante mi embarazo y hasta el inicio de la licencia. Fifpro me hizo ver rápidamente que no tenían derecho a hacer eso", comentó la islandesa, que tuvo a su hijo Ragnar el 16 de noviembre de 2021.



"Estoy orgullosa de haber logrado este fallo a favor, no sólo para mí sino para todas las mujeres. Todas las futbolistas tenemos derecho a ser madres sin tener que preocuparnos por nuestras carreras", indicó la futbolista. "Es una parte importante de la vida de las personas y los clubes tienen que tener un sistema para sostener y apoyar a las jugadoras, no abandonarlas como si no pudieran volver a jugar. Si quieren sacar lo mejor de una jugadora tienen que invertir en la persona", concluyó Sara.