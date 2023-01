Vecinos de distintas localidades del departamento San Martín, que comprende Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, General Mosconi, General Ballivián, Coronel Cornejo y Campamento Vespucio denuncian que el agua está contaminada.

La empresa Aguas del Norte recordó que desde hace 30 días vienen advirtiendo que el agua de red en Tartagal, Mosconi y Aguaray se use solo con fines sanitarios. El organismo explicó que desde diciembre se usó agua del embalse El Limón, cuando se secó el dique Itiyuro y en esa agua encontraron algas, por lo que se empezó a recomendar no consumirla ya que podría ser perjudicial.

Por el bajo caudal del Itiyuro y la posible contaminación de El Limón, el agua para consumo se entrega, mediante un operativo montado por el Comité de Crisis Hídrica, a través de camiones cisterna y bidones de agua envasada en las localidades y comunidades originarias afectadas.

Por otro lado, la directora del Hospital de Mosconi, Amelia del Carmen Cinchón, dijo en declaraciones públicas que se hicieron "todos los estudios" en el agua y que es "apta para consumo", negando que haya producido enfermedades infecciosas con picos de diarreas. Sin embargo, desde Aguas del Norte desconocieron la recomendación realizada por la médica.

"Nosotros tenemos vinculación permanente con Epidemiología y ante la aparición de casos de enfermedades que podrían estar vinculadas con el agua, se hacen estudios en los domicilios vecinos de los pacientes afectados. Hasta hoy ningún estudio reveló que los casos de enfermedades gastrointestinales estén asociadas al consumo de agua de red", dijeron desde Aguas del Norte.

Un vecino de Coronel Cornejo señaló que allí hay más de 50 personas con problemas estomacales, vómitos y desarreglos. Además, dijo que no tienen agua de red desde el lunes en la mañana. Comentó que una hermana suya estuvo internada con dolor estomacal, y pese a que las enfermeras indicaron que la causa era el agua, los médicos no lo confirmaron.



Aguas del Norte puso énfasis en la crítica situación que continúa en el norte de la provincia, por la reducción en el caudal del Río Caraparí, que abastece la planta potabilizadora de Aguaray.

El miércoles último, en una reunión con usuarios en Campamento Vespucio, el representante del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, dijo que en principio el agua solo es de uso sanitario y que la certificación de potabilidad la tiene que dar la Universidad Nacional de Salta, "hoy creo que es el día 40 o 41 sin agua potable", recordó.

El abogado Sergio Heredia, que reside en Tartagal, adelantó a Salta/12 que prepara una denuncia por contaminación. "Toda el agua está contaminada desde siempre porque no se hicieron las obras del fondo de reparación histórica", señaló.



El letrado explicó que el dique Itiyuro tiene una vida útil de 3 o 4 años, dijo que se hizo en la década del 70 y ya en los 90 estaba colapsado de barro. Señaló que antes YPF ayudaba a mantenerlo. También dijo que todas las localidades que toman el agua del dique tienen cisternas que fueron puestas hace 40 años, planificadas para un crecimiento de 20 años, por lo que quedaron chicas.

Heredia dijo que juntó 6 mil firmas para una ordenanza que posibilite un referendum en Tartagal, en el cual se preguntará si quieren que siga o no Aguas del Norte, y si quieren o no una empresa comunal. Dijo que esto ya está aprobado pero desde la intendencia de Mario Mimessi no lo quieren hacer."La idea mía es que sean empresas comunales, que cada comunidad tenga su empresa", sostuvo.

Según el abogado, un ingeniero químico que trabajó en Aguas de Salta y luego en Aguas del Norte, será su principal testigo en la demanda que prepara, porque dio cuenta de las causas de la contaminación del agua y también señaló cuáles son las obras que no se hicieron. El letrado explicó que el mayor error es "el dique El Limoncito" porque tiene agua estancada. "Una de las primeras contaminaciones es el alga que produce un veneno, un nitrato. Hace cuánto que venimos consumiendo esta agua sucia, con un montón de problemas", añadió.

Heredia dijo que denunciará además la contaminacion por el uso de nitrato de aluminio para limpiar los caños llenos de barro. "Es muy grave. No se hizo una planta para purificar el agua", señaló.

Asimismo, consideró que el agua contaminada también puede generar problemáticas de salud al entrar en contacto con la piel. "Puede producir cáncer de útero porque es agua con nitrato", añadió. "La gente de Tartagal lo está entendiendo. Todo el mundo dice que el fondo de reparación fue robado", afirmó y recordó que este fondo era "manejado por (el ex senador nacional) Rodolfo Urtubey", hermano del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.

"Estamos sobre el acuífero El Toba, nos sobra el agua. El agua de Yacuy entraba al dique. No hicieron un acueducto que debían con el fondo", indicó Heredia y agregó: "Toda el agua de San Martín se toma de Itiyuro y El Limoncito. No hicieron un plan de previsibilidad, ni protocolo de sequía".

Además el letrado cuestionó que desde el Ejecutivo provincial en Aguas del Norte "Ponen políticos y no gente experta. (Ignacio) Jarsun (actual presidente de la empresa) qué puede saber sobre el agua", reprochó. "Saravia dijo que el agua está contaminada. El agua que están distribuyendo es de los pozos en camiones que tampoco se sabe si está contaminada", agregó. El presidente del Enresp dijo que el agua de red no es apta para consumo humano.

Por otro lado, el referente de la UTD de Mosconi, José Pepino Fernández, dijo a Salta/12 que es diabético y ya le amputaron una pierna y lo atribuyó a la calidad del agua que consume. También contó que su hermana murió por problemas intestinales que asoció al agua.

"El agua se contamina por culpa de las petroleras, para ellos es más fácil tirar los desechos a las quebradas", denunció el referente. Dijo que las empresas utilizan una emulsión inversa que es un fluido para realizar perforaciones más rápido y para abaratar costos. "Y con ello contaminan el subsuelo", sostuvo.



"Romero hizo hacer el dique Itiyuro para favorecer a todo el departamento San Martín. ¿Cómo vas a hacer un dique en un río que se compacta, que lleva mucho sólido", dijo Fernández. Señaló que esto fue en 1976 y conllevó una inversión de 70 millones de dólares.

Fernández contó que en la UTD cuentan con expertos en perforaciones e hicieron proyectos para realizar pozos que provean de agua potable a la población, pero el gobierno les niega los recursos para llevarlos a cabo.