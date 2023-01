Víctor Hugo Morales volvió a cuestionar el rol del Poder Judicial en la Argentina y criticó con dureza el cierre en tiempo récord de la causa que buscaba investigar las denuncias contra Silvio Robles, íntimo colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por el estrecho vínculo que mantuvieron en la previa del fallo del máximo tribunal que benefició al Gobierno porteño por la coparticipación.



En su editorial de La Mañana, por AM750, Víctor Hugo afirmó que “la tormenta que arrasa a la Justicia no cesa”, aunque no se mostró sorprendido por el fallo del juez federal Sebastián Ramos, que habilitó la feria para cerrar rápido la investigación. “Hizo lo que debía y corrió para hacerlo. ¿Abrió la feria porque era un tema de urgencia? No, lo hizo porque se trata de personajes como Rosatti, la embajada de Estados Unidos y Clarín”, enfatizó.



El periodista afirmó que a la Justicia “le queda poco honor”. “El fallo le pone el moño a una trampa colosal, pero me da la impresión de que el gobierno durmió con este tema. Después de la denuncia impulsada por el gobernador Gerardo Zamora rápidamente hubo quienes buscaron llevar la causa a Comodoro Py. ¿Por qué el Gobierno no se montó a la denuncia como querellante?”, se preguntó.

El fallo que benefició a Robles y D'Alessandro

El fallo que benefició a Robles y D’Alessandro se conoció este jueves. Tal como publicó Página/12, en tiempo récord el juez Ramos archivó la denuncia, presentada luego de que salieran a la luz en diciembre pasado los chats donde se observaba el estrecho vínculo entre el vocero de Rosatti y el ministro porteño, a quien Robles le facilitaba información y le daba indicaciones sobre lo que debía decir públicamente sobre la decisión que adoptaría la Corte.

Pero Víctor Hugo además apuntó al fiscal Carlos Stornelli, actor clave en el cierre de la investigación, ya que para pedir la clausura del expediente indicó que las comunicaciones habían sido producto del espionaje ilegal. Sobre ese planteo de la Fiscalía, el juez Ramos indicó que la acusación no podría ser admitida bajo ningún concepto porque fueron obtenidas “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

En este sentido, el periodista se preguntó por qué no se avanzó en recusaciones al fiscal Stornelli. “Es un sinvergüenza, un corrupto, un bandido. A Stornelli le cabe todo”, remarcó, y recordó su rol en el caso D’Alessio, donde el propio fiscal fue investigado porespionaje ilegal.

“Toda la vida anduvieron embromando la vida con escuchas ilegales. Metieron presa y empujaron a la muerte a una cuantas personas, persiguieron y persiguen a otras”, enumeró Víctor Hugo. “¿Por qué no puede haber juicio político a la Corte? ¿Es solo jurídico el tema Rossatti? ¿Los chats no se pueden usar? ¿Y la cuestión moral? ¿Lo que todos sabemos? Falsos no son. Robles y Marcelo D’Alessandro están mas sucios que un chancho al atardecer, están en un chiquero moral”, remarcó Víctor Hugo.

“El juicio no pasa por Stornelli ni por el juez Ramos. El juicio a la Corte es político, solamente no sería posible si los chats fueran falsos. La mafia tiene su encanto. Y ese perfume que se esparce con un pomo gigante cae en la solapa con pañuelo de todos os involucrados, ¿y casi que podría decirse que esta bien, no? ¿No era mucho mas atractivo Don Corleone sentado en el living y mientras transcurría la fiesta entraba uno y después otro y le besaban la mano? ¿No era mucho mas poderosa esa imagen que la muchos presidentes de países?”, ironizó el periodista.

“Corleone, revivido y reivindicado, pone la chapa junto a la puerta del juzgado: ‘Poder Judicial argentino’. Y atiende con los delincuentes simpáticos de canapé y vino blanco que entran y salen para recibir protección y nombres en un sobre que Clemenza Stornelli les reparte”, cerró Víctor Hugo.