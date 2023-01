" Para hacer RCP ya tenés que estar muerto , no tenés que tener pulso. Entonces, en este caso, Virginia (Pérez Antonelli) detectó que Fernando (Báez Sosa) no tenía pulso. Con la RCP se trata de devolverle la vida alguien o que llegue con la circulación a los órganos nobles para que en el hospital se pueda resolver el problema".

"La peor RCP es la que no se hace. No hay ninguna RCP que pueda empeorar la situación. Porque cuando la hacen estás muerto, y no hay nada peor que estar muerto”.