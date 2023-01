Netflix anunció este viernes que la sexta temporada de Cobra Kai será la última de la serie, mientras que agregó que llegará "pronto" a la plataforma de streaming. La noticia fue acompañada de una carta escrita por los creadores, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, quienes manifestaron estar "muy orgullosos y sumamente agradecidos de poder anunciar este logro".

"Cuando Daniel LaRusso llegó a All Valley con su madre en 1984, no tenía ni idea de que pronto su vida cambiaría para siempre. Lo mismo les sucedió a tres chicos de Nueva Jersey que todavía no se conocían. La transformación de Daniel, que pasó de ser un adolescente acosado al héroe menos pensado, se convirtió en un recuerdo imborrable de nuestra infancia, algo que llevaríamos siempre en el corazón", inició el comunicado que fue compartido en la cuenta de Twitter de Netflix.

En este sentido, agregaron que "volver a compartir con el mundo el universo de Karate Kid ha sido un inmenso honor para nosotros. Hacer Cobra Kai nos permitió disfrutar del mismo dojo sagrado que alguna vez habitaron los legendarios Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub y todos los maravillosos integrantes del elenco original. Y también nos dio la posibilidad de jugar al senséi y expandir la trama de la historia original para dar a luz a una nueva generación de héroes impensados".

Luego, precisaron que "desde el día uno nuestro objetivo para Cobra Kai fue terminarla a nuestra manera, dejando All Valley en el momento y el lugar que siempre habíamos imaginado. Así que estamos muy orgullosos y sumamente agradecidos de poder anunciar este logro: la próxima y sexta temporada marcará el final de Cobra Kai".

Al concluir, incluyeron un guiño a un posible nuevo formato que continúe la historia, ya que escribieron: "Aunque puede que esta sea una noticia agridulce para los fans, el Miyagiverso nunca ha sido tan fuerte como ahora. Nuestros fans son los mejores del planeta y esperamos poder seguir contándoles más historias de Karate Kid de aquí en adelante. Porque, como ya sabemos, Cobra Kai nunca muere".

La temporada 5 de Cobra Kai

La temporada 5 de Cobra Kai se estrenó en Netflix el último 9 de septiembre, y uno de los puntos que más atrajo a los aficionados fue el regreso de Mike Barnes, un temible oponente del histórico héroe Daniel LaRusso.

Barnes volvió a ser interpretado por Sean Kanan, quien fue introducido como el villano principal de “Karate Kid III: El desafío final” (1989), un joven karateca y matón contratado por los propietarios del dojo Cobra Kai para que aterrorizara a Daniel (Ralph Macchio) y lo humillara a la vista de todos.

Sin embargo, como ocurría con cada contrincante, LaRusso se servía de las enseñanzas y acompañamiento de su maestro y mentor, el Sr. Miyagi (Pat Morita), y conseguía superar los nuevos desafíos.

Furor por Cobra Kai

"Cobra Kai" se estrenó en 2018 como uno de los contenidos estrella de la plataforma YouTube Premium, en la que también tuvo una segunda temporada. No obstante, el show tomó trascendencia global cuando Netflix adquirió la producción, luego de que la red social de videos la abandonara.

Creada por Schlossberg junto a Josh Heald y Jon Hurwitz, la historia retoma más de tres décadas después los eventos de las cintas originales, la primera de ellas dirigida por el ganador del Oscar John G. Avildsen ("Rocky"), centrada en la vida de Daniel, que en ese momento era un chico nuevo en una escuela suburbana de California que rápidamente se convertía en víctima de bullying por parte de Johnny Lawrence y sus amigos karatecas.

Principalmente, la serie se destacó por proponer una adaptación más o menos sin cambios de los tópicos de los exitosos filmes de los 80, pero con algunos aspectos modernos, lo que produce una combinación de nostalgia y originalidad a la trama.

Una de las particularidades fue la introducción de varios personajes adolescentes que ocupan el lugar de los aprendices y que ponen en práctica en la vida cotidiana las enseñanzas de las artes marciales. Además, se le sumó el regreso de muchos de los intérpretes de las cintas originales.

