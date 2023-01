Desde que fue detenido el 7 de diciembre, Pedro Castillo tuvo una decena de abogados. Uno de ellos fue Raúl Noblecilla, quien lo defendió los primeros días tras su arresto y luego renunció públicamente por diferencias en la estrategia procesal penal. Noblecilla afirma que él y su partido, Voces del Pueblo, siguen siendo leales al expresidente de Perú. "Tuvo el acto heroico de jugarse el todo por el todo". El exasesor político de Castillo está en Buenos Aires participando de la Celac Social, un encuentro de movimientos sociales, sindicales y políticos que se realiza en paralelo a la Cumbre oficial. Esta entrevista se realizó en el programa Una vuelta al mundo, por AM 750.

-En su último mensaje a la nación Pedro Castillo pidió cerrar el Congreso, ¿fue un suicidio político?

- Entre compañeros no es prudente ni ético echarnos las culpas, sino hablar de responsabilidades. El presidente Pedro Castillo tomó una decisión que lamentablemente ayudó a este nefasto desenlace, pero él asume su responsabilidad. Esto también puede ser visto como un acto último de defensa a esa democracia que venía siendo golpeada, amenazada por la derecha. Recordemos que él le ganó las elecciones a la hija de uno de los mayores asesinos y tiranos que ha tenido Perú. La derecha hizo campaña sobre un inexistente fraude electoral, viajó a la OEA, pero no logró imponer a Keiko Fujimori. Entonces empezó a escalar más, con un Congreso manejado por ese bloque fujimorista, a poner mociones de vacancia (N. de la R: pedidos de destitución), agarrando la Constitución neoliberal para forzarla y ver cómo se desprendían de Castillo. Durante los 17 meses de gobierno Castillo estuvo cercado, no lo dejaron gobernar. Y lamentablemente ese día 7 de diciembre Castillo tenía que enfrentar en horas de la tarde la tercera moción de vacancia, se tenía confianza, pero no se puede confiar en un enemigo tan poderoso, que hoy está demostrando de qué es capaz. Yo me quedo con la idea de que Pedro Castillo tuvo un acto heroico incluso de jugarse el todo por el todo. No resultó y por eso estamos viviendo esta dictadura, este proceso usurpador y tiránico.

- Esa decisión fue considerada autoritaria

- Asumo que bajo la Constitución del ' 93 existen esos mecanismos, esos cierres de candado, pero hay que ponerse a pensar en este pueblo: ¿este pueblo eligió esto que está viviendo? ¿este pueblo escogió matar a sus hijos, hermanos?. No. Castillo, en un acto de defensa a la democracia, se vio obligado a ese mensaje. Yo en lo personal tengo que decir que no estuve de acuerdo. Pero, ¿es legal lo que está pasando? La asunción de Dina Boluarte se hizo entre gallos y medianoche, sin debate, es decir, que no tenemos un gobierno legítimo, y si lo hubiera sido ya con 55 hermanos muertos perdió toda legitimidad y toda legalidad y hoy merece ser derrocado.

- ¿Qué balance hace de las protestas populares?

- Hay que denunciar que en el Perú se está viviendo una represión y el asesinato constante desde el 7 de diciembre. Sumamos menos de dos meses de gobierno usurpador y más muertos que número de días, la tendencia lamentablemente nos lleva a pensar que esto no se va a detener como política del Estado usurpador, no queremos la muerte pero tampoco podemos subyugarnos a los dictados de este gobierno que no representa más que un ajuste neoliberal. Gobiernos que solo miran al pueblo para contar sus votos, pero jamás para resolver sus problemas. Lo que ocurre ahora es que esa masa indígena, de desposeídos, marcha hacia la capital, hacia una Lima no sólo distante, sino de ojos y oídos tapados para atender al pueblo. Hoy se viene el pueblo movilizado a la capital, con una consigna muy clara, de ser respetados y escuchados.

- ¿Cuáles son las posibilidades de salir de esta crisis o empate catastrófico?



-¿Qué salida tenemos nosotros o qué salida tiene este gobierno usurpador? Yo no sé si la salida quiera ser para ellos la renuncia, es que se han metido tan adentro de la cueva que salir es para la cárcel, lo que ha pasado son delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad que Boluarte y sus compinches, asesinos, salgan libres. Si salen por la puerta de la Casa de Pizarro (de gobierno), tendrían que ir a la cárcel, porque no es venganza es justicia lo que estamos pidiendo. El pueblo tiene una demanda política clara, realmente hasta revolucionaria, quiere el cierre inmediato de ese Congreso fascista, quiere la libertad de Pedro Castillo injustamente encarcelado, pide una Asamblea Constituyente porque es imposible avanzar con una brújula tan deteriorada como es la Constitución nacida de la dictadura.

--¿La salida es un adelantamiento de las elecciones?

-- Tendría que haber nuevas elecciones, ¿qué tan próximo? Eso va a depender de la presión popular, porque si dependemos de la voluntad del Congreso sería solo cuando les dé la gana. ¿Quién debe llevar este tránsito? No lo puede llevar el gobierno de Dina Boluarte, no lo podría llevar José Williams (presidente del Congreso) que por mandato constitucional le correspondería la línea de sucesión, eso lo dice el papel, pero el pueblo puede corregir el papel y la presión lo está haciendo. Entonces por propia presión del soberano tendría que formarse una nueva mesa directiva, como sucedió con Sagasti (N.de la R: fue presidente interino de noviembre de 2020 a julio 2021), y esa línea sucesiva debería estar presidida por una personalidad, que no sobra lamentablemente en el Congreso, con una actitud democrática y de respeto a los derechos humanos, para transitar unos meses más hacia nuevas elecciones.

- El gobierno de Boluarte acusa a Evo Morales de apoyar las movilizaciones populares, ¿cómo lo interpreta?

-- Conversé con el compañero Evo Morales y efectivamente se le ha denunciado penalmente y lo ha hecho Jorge Montoya, un hombre que firmó un acta de sucesión a Montesinos en época de la dictadura, un marino que representa no solamente esos momentos tan violentos en nuestra historia, sino que se ha mantenido firme en esa posición. Él ha denunciado a Evo Morales, ¿y por qué? Porque supuestamente Morales quiere quitarle el sur al país, hacer de Bolivia una patria más grande, nos estaría mandando balas dum-dum , ¿pero está mandando balas dum-dum para que el pueblo se mate entre sí? Porque justo muchos de los muertos han sido asesinados con esas balas expansivas, entonces hay muchas incongruencias. ¿Evo Morales qué representa?, ¿cuál es el temor? Como buenos fascistas que son en el gobierno están buscando un enemigo externo.

-¿Qué es lo que está en juego de fondo en este conflicto para explicar que el gobierno y las clases dominantes no cedan nada?

- El tema de la derecha contra Castillo pasa por un tema clasista, racial, muy hondo en nuestra sociedad. Y pasa también por la cuestión económica: si empiezas a ver qué acciones se han tomado a partir de este gobierno usurpador te vas a encontrar que empiezan a haber beneficios tributarios a favor de las empresas mineras. En estos tiempos comienzan las renovaciones de contratos de concesiones mineras, solo para un ejemplo, cómo la derecha por defender estos intereses se está jugando el todo por el todo. Creo que la única salida que ellos contemplan es el tiempo, pero el tiempo los está complicando más porque cada día que pasa se suma un muerto. La conciencia internacional también está jugando un rol muy importante, organismos de derechos humanos están pidiendo visitas a Perú.