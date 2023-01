A días del inicio de la Liga Profesional, San Lorenzo podría perder a su capitán Federico Gattoni, a quien ubican cerca de fichar por el Sevilla de España en medio del conflicto por la extensión de su contrato en el club de Boedo. El Diario de Sevilla publicó que la entidad de Andalucía "tras barajar diferentes opciones para el último refuerzo en la defensa, se ha decidido por otra opción de futuro y el actual defensa de San Lorenzo puede convertirse en el próximo fichaje".



Gattoni, de 23 años, se encuentra en conflicto con la dirigencia de San Lorenzo por la renovación del vínculo que vence el próximo 30 de junio. Las negociaciones con su representante Marcelo Lombilla, de antiguos conflictos con la dirigencia azulgrana, no encuentran un punto de encuentro desde hace siete meses. La diferencia que traba el acuerdo reside en la cláusula de rescisión para ejecutar la eventual salida.



Lombilla presiona para que ese monto no sea demasiado elevado con objeto de facilitar una venta en el futuro, pero en San Lorenzo no están dispuestos a perder al jugador por menos de su valor real, al margen del riesgo que implica la libertad de acción a partir del 1 de julio. Esa situación es también un condicionante para el club de Boedo ya que un eventual comprador sabe que a partir del segundo semestre de este año podría negociar directamente con el jugador y ahorrarse el dinero de los derechos económicos.



En medio de la pretemporada, Gattoni viajó a Italia para cerrar el trámite de su ciudadanía europea, un aspecto favorable para su futuro deportivo. El jugador declaró públicamente su deseo de resolver la situación con San Lorenzo y el DT Rubén Insúa declaró más de una vez su confianza en la resolución. Pero la firma por la renovación no llega y tampoco se descarta que el jugador sea transitoriamente apartado del plantel hasta la solución del caso.

"Con respecto a la renovación de mi contrato, confío en que mi gente de confianza solucione el tema de la mejor manera. Amo al club y a la gente de San Lorenzo" dijo Gattoni el sábado tras la derrota por 1 a 0 ante Danubio en Montevideo. En caso de no firmar, el defensor se arriesga a quedarse un semestre sin jugar hasta ser liberado y San Lorenzo perdería así a su capitán antes de su debut en el campeonato, el próximo sábado desde las 17 ante Arsenal en el Nuevo Gasómetro.