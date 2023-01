Este martes Argentina, 1985 se juega el pase a la final del Oscar. La transmisión con el anuncio de todas las categorías y nominciones podrá seguirse a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood a partir de las 10.30 hora argentina.

El film de Santiago Mitre es uno de los 15 preseleccionados en la categoría Mejor película internacional y viene de ganar, dos semanas atrás, el Globo de Oro como Mejor Película en Lengua No Inglesa, lo que de por sí ya es un buen augurio para que llegue a integrar los cinco finalistas del Oscar en su categoría.

A fines del último diciembre, Argentina, 1985 quedó en la antesala de la selección final de mejores películas en lengua no inglesa. El apartado está integrado por otros 14 largometrajes: EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán) y Saint Omer (Francia).



En el anuncio, que tendrá como anfitriones a los intérpretes Riz Ahmed (El sonido del silencio) y Allison Williams (¡Huye! y M3GAN), también se juega sus chances el cortometraje argentino Pasajero, dirigido por Juan Pablo Zaramella.



El cine nacional ya cuenta con dos premios Oscar. La primera pelicula argentina en llevarse la estatuilla fue La historia oficial, en 1986. Y la segunda, El secreto de sus ojos, en 2010.



La ceremonia de los premios Oscar será el domingo 12 de marzo, en su histórica sede del Dolby Theatre de Los Angeles, y será conducida por el presentador, actor y humorista Jimmy Kimmel. El evento se podrá seguir en toda América Latina a través de la señal de TNT y TNT Series (en idioma original).