El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se reunió con el jefe distrital de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y destacó el rol de los intendentes por ser “el primer mostrador de un Estado presente”. En sus redes sociales, Insaurralde manifestó “el placer de pasar a ver compañeros intendentes”, y destacó que a través del trabajo conjunto de la provincia con los municipios y por “la mirada” territorial que sus mandatarios expresan. se continuará “transformando el motor productivo nacional”.

En una reunión de orden protocolar, la visita del dirigente lomense a tierras de Ferraresi y la consecuente foto publicada, es el tercer elemento concatenado que ejecuta el jefe de gabinete en estos días. Luego de la suspensión del lanzamiento de la Liga de Intendentes programada para el sábado 21 de enero, Insaurralde tuiteó el domingo 22 que “el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina”. Posterior a ambos movimientos, se da el encuentro con el intendente de Avellaneda, quien tanto a fines del año pasado como a principios del 2023 aseguró que “ningún candidato va a sacar más votos que Axel ni está en mejores condiciones para aportar los votos desde la provincia a una elección nacional”.

Martín Insaurralde mantiene su alianza con Máximo Kirchner. Garante del desembarco del diputado nacional a la presidencia del PJ provincial, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia articula una mesa de alcaldes del conurbano que buscan posicionarse en la discusión sobre las candidaturas en territorio bonaerense. En encuentros que suelen ser quincenales, participan, entre otros, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación e intendente de Navarro en uso de licencia, Santiago Maggiotti, el diputado provincial y jefe político de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el alcalde de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el titular de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta.

En una demostración de fortaleza política, el jefe de gabinete cerró el 2022 con un acto en la Quinta ’17 de octubre’ en San Vicente. Allí estuvieron presentes varios intendentas e intendentes del conurbano, el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires y, sorpresivamente, el ministro del Interior, ‘Wado’ de Pedro. En aquel encuentro, Insaurralde convocó a trabajar el 2023 bajo la consigna “mafia o democracia”, dada la situación judicial que le toca atravesar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Con este escenario, la expectativa sobre el primer encuentro de la mesa de intendentes que había sido convocada para el sábado estaba latente. Pero la reunión se suspendió. Se pospuso para principios de febrero, según comentan desde cercanías de Insaurralde, porque piensan “hacer algo más grande, en el marco del PJ, y con Máximo”. La sede sería, cuentan, Santa Teresita.

El domingo por la mañana, Insaurralde publicó en sus redes un tuit que sentenció una postura respecto a las conversaciones sobre candidaturas, propias de los principios de años electorales. Cristina Kirchner, hasta el momento, no expresó públicamente ninguna intención de ser candidata, pero sí dejó en claro que no renunció a serlo, sino que hoy se encuentra “proscripta”. Esa fue la palabra que tomó el lomense para anclar su intención: “romper la proscripción a Cristina”.

Las palabras del jefe de Gabinete se suman a las declaraciones de Andrés ‘Cuervo’ Larroque. Días atrás, en declaraciones a AM 530, el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial señaló que “la tarea central de la militancia es salir a romper la proscripción de Cristina”. A las palabras del referente de La Cámpora, se sumaron otras manifestaciones en favor de que Cristina Kirchner tenga la posibilidad de presentarse a elecciones. La Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs), conducida por Eduardo Montes, empapeló distintos puntos del país y comandó las pintadas con el mensaje “Cristina 2023” y “¡Proscripción, un carajo!”. Junto a ellos, Montes aseguró que están encolumnadas “alrededor de 20 organizaciones” y explicó que aceptar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 sobre la vicepresidenta es “aceptar la proscripción al peronismo”.

Pero el dirigente lomense no fue el único en manifestarse acerca de las posibles candidaturas. Al igual que Ferraresi, otro intendente que ha expresado públicamente su apoyo a la reelección de Axel Kicillof es el alcalde de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Recientemente, el intendente costero promovió una aclaración a la afirmación de Insaurralde sobre la posibilidad o no de hablar de candidatos. “En provincia tenemos candidato que es Axel pero a nivel nacional no podemos hablar de candidaturas con Cristina proscripta por una sentencia infundada diseñada por el lawfare”, publicó Barrera.