Sí, sí, ya lo sé: dicen por ahí todos los medios que el núcleo de la Tierra se ha detenido y que eso va a cambiar la longitud del día e invertir el campo magnético terrestre y que más o menos se acaba el mundo o eso.

Como de costumbre en estos casos, no te creas una palabra.

Es otro caso típico de titulares desquiciados sobre un oscuro paper científico que se refiere a un igualmente oscuro fenómeno geofísico conocido como la superrotación del núcleo interno.

Explicado muy a lo breve, esto significa que el núcleo interno terrestre no gira (o giraba) de modo totalmente sincronizado con el manto: se iba unas décimas de grado... por año. Bueno, eso si los partidarios de esa hipótesis llevan razón, porque otros geofísicos dicen que tal fenómeno obedece a imprecisiones de medición y no existe. Está debatido.

En fin: el caso es que el paper en cuestión se titula Variación Multidecadal de la Rotación del Núcleo Interno Terrestre, porque sus proponentes creen que esa variación cambia con el tiempo y de unas mediciones sísmicas deducen que el núcleo interno y el manto están sincronizados (es decir, que no presentan esa diferencia de unas décimas de grado)... o mejor dicho, lo estuvieron en 2009, que son los datos sobre los que han trabajado. Incluso podría ser que la desincronización se hubiera invertido y ahora el nucleo interno rotara un poco más despacito que el manto (pero en el mismo sentido). No la rotación del núcleo terrestre.

Y lo de "multidecadal" es... pues por lo que parece, porque ocurriría cada pocas décadas. Las veces anteriores, según dicen, a principios de los años 1990s y 1970s. Y aunque parece que estos ciclos están relacionados con cambios diminutos en la duración del día y el campo geomagnético, la gente de a pie ni nos enteramos en esas ocasiones anteriores ni vamos a enterarnos ahora. Aquí seguimos todos. Y todas.

Pero claro, se ve que eso de Variación Multidecadal de la Rotación del Núcleo Interno Terrestre no hacía un titular muy noticioso ni llamativo.

Me da rabia decir que en esta ocasión la culpa no es de ningún amarillista con severos déficits de alfabetización funcional. Ha sido la propia revista Nature Geoscience, de normal prestigiosísima, la que al presentar el paper lo ha hecho en un breve titulado ya "La rotación del núcleo interno terrestre cambia a lo largo de las décadas y casi se ha detenido". Lo que no sólo es obviamente erróneo, sino escandaloso y amarillista por mucho que en el parrafito a continuación intenten arreglarlo diciendo que es efectivamente un fenómeno periódico... pero acaben de joderlo priorizando a continuación esos cambios minúsculos de la duración del día y el campo geomagnético. Tema interesantísimo para geofísicos, expertos en Ciencias de la Tierra y del Espacio y asimilados, pero esencialmente irrelevante para la ciudadanía de a pie.

Lo uno unido a lo otro ha puesto en marcha la bola y bueno... ya ves los titulares y las burradas que se están diciendo por ahí. De hecho, me mosquea tanto que es posible que dedique un próximo post de la Pizarra a estas gracietas que venden mucho e ignoran mucho también.

¿El error de todos ellos? Ni uno solo se ha molestado en consultar con geofísicos de verdad antes de soltar la suya, y ni siquiera en hacer algo tan simple y rápido como lo que he hecho yo: ir al artículo original y leerme el abstract ("resumen inicial") donde ya está bastante bien explicado en... 210 palabras exactas.

Bastaba leerse 210 palabras antes de alarmar a media Humanidad. Hasta podría haberme ahorrado los 32 dólares que me ha costado comprar el artículo para leerlo entero antes de escribirte a ti con toda seguridad. Porque, como es bien sabido, los grandes grupos mediáticos no tienen 32 dólares para gastar ni ninguna universidad cercana con una cátedra de Geofísica a la que consultar, ¿a que no?