A 26 años del crimen de José Luis Cabezas, Gladys, hermana del fotoperiodista asesinado el 25 de enero de 1997, pidió “recordar siempre” al reportero gráfico de la revista Noticias asesinado en Pinamar, a la par que señaló la importancia de “mirar para adelante” para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.



En el acto homenaje por el crimen de su hermano, Gladys leyó una emotiva carta para recodar a José Luis. Por AM750, explicó el motivo: “No me quise parar delante del micrófono y hablar de lo que la gente ya sabe”. "Estoy mucho más emocionada. Me emocionó todo. Escribí la carta por la memoria. Porque a José Luis hay que recordarlo. Y no hay que aceptar que la gente diga que ya está”, puntualizó.

“Todos necesitamos poner un granito de arena para que las cosas cambien. Recordar siempre, pero mirar para adelante. Eso es lo que hay que hacer”, añadió sobre este punto.



Sin embargo, sobre la pata cronológica y judicial del caso, recordó que “no hubo una condena ejemplar". "Los asesinos que hicieron esto fueron presos y por portarse bien los dejaron libres. Te tenés que portar bien afuera, no adentro”, reclamó. A 26 años del crimen, no queda ninguno de los responsables tras las rejas.

Además, explicó cómo se siente con el hecho de que, en esta fecha, esté llevándose a cabo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en los mismos tribunales, y también con el abogado Fernando Burlando como protagonista. Aseguró que vive una especie de “déjà vu”, sobre todo por el hecho de que el actual defensor de la familia de la víctima fue, en su momento, abogado de la llamada banda de “Los Horneros”, autores materiales del asesinato.

“Él defendía a los asesinos de José Luis. Y sabía que iban a salir. Parece que estaba todo arreglado”, dijo sobre Burlando. Además, aseguró que los padres de Fernando le hacen acordar mucho a sus propios padres.

Finalmente, señaló: “Yo me siento protegida (por el periodismo). Yo por eso siempre digo que hay que darle el micrófono a los familiares de las víctimas. Tenemos que hacer algo”.

La carta de Gladys para José Luis Cabezas

Querido hermano:

Hoy quiero hablar con vos y contarte que estamos recordándote, acá en Pinamar como todos los años.

Hoy 26 años, qué locura. Siento que fue ayer cuando con los viejos, nos enterábamos por la radio que habían encontrado calcinado y esposado a un reportero de la Revista Noticias.

'Por Dios, es mi hijo', decía mami. 'No puede ser', decía papi. Tu sobrino Sebastián, mi hijo, con solo 9 años salió gritando a la calle: 'Mataron a mi tío'.

Cuánto dolor, cuánta impotencia, cuántas mentiras, cuánta hipocresía. Pero lo peor, cuántos corruptos. Cuanta corrupción en manos de personajes siniestros. Llegó el juicio y nos mintieron diciendo cadena perpetua. Pero no fue así: era portarse bien en la cárcel y salir.

Luego, los ciudadanos de bien se acercaron a nosotros, nos dieron fuerzas y siguen estando cada 25 de enero acá en Pinamar, en la cava y en cada lugar del mundo en donde se acuerdan de vos. Sí, del mundo, aunque no lo creas…

Bueno, no te agrandes. Fuiste un buen fotógrafo, un buen hijo, hermano, marido, padre. Pero, sobre todo, una muy buena persona Siento que no te mataron, no lo lograron, porque estás siempre en mí.

Es una lástima que no hayas podido conocer a Riu, tu nieto, que tiene un añito y está hermoso. Él va a hablar de vos cuando sea grande y dirá 'José Luis Cabezas presente'.