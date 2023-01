Con la Salud Pública como política de Estado, en los últimos años la provincia de San Juan se ha destacado como pionera en el uso de tecnologías y también por ser la que más invierte en infraestructura para la salud, en relación a su población.



Esta semana, el segundo hospital público de la provincia, Hospital Dr. Marcial Quiroga, recibió el tomógrafo computado helicoidal multicorte, el más completo de la región.



Este tomógrafo será colocado en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes que funcionará en el edificio de ampliación del nosocomio recientemente inaugurado. Durante el periodo de prueba del mismo, se capacitará al personal que estará a cargo, para luego ponerlo en funcionamiento.



“Nuestro objetivo es que todos los sanjuaninos tengan acceso a tecnología de punta, porque en medicina esto puede significar más vida. Es la misma meta respecto a otros programas e inversiones realizadas, como el Mujeres + Sanas que implementó el uso de un detector de anomalías relacionadas con cáncer de mama. Fuimos la primera provincia en invertir en esta tecnología para la medicina preventiva”, dijo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Además, el gobernador Uñac destacó el reciente inaugurado Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas (Cemec) y el Servicio de Medicina Nuclear que cuenta con un tomógrafo por emisión de positrones (PET- CT), que ofrecerá una respuesta a la terapia para pacientes oncológicos y neurológicos.

La adquisición del tomógrafo se concretó en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y Hospital Marcial Quiroga, con el aporte económico del sector minero para el beneficio de todos los sanjuaninos, tengan o no obra social.



Por su parte, la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, señaló que “Este tomógrafo no solamente va a acompañar a la tecnología que ya tiene este hospital, sino también con lo que significó la reciente ampliación que el Marcial Quiroga necesitaba”.

Se trata de un tomógrafo computado helicoidal multicorte marca Philips, de 128 cortes ampliable a 160 por software. Cuenta con una configuración de última generación, sistema digital, funciones generales y especialmente cardiológicas con reconstrucciones 3D. Su mesa de examen puede soportar el peso de un paciente de hasta 200 kilos.



“El equipo está configurado para hacer aplicaciones cardiológicas y generales. Además, en cuanto a tecnología pasa a ser el mejor de Cuyo y el segundo que hay en el país”, manifestó el bioingeniero Fernando Pereyra, jefe del Servicio de Ingeniería Clínica.



Andrés Escudero, director ejecutivo del Hospital Marcial Quiroga, señaló que la nueva adquisición va a permitir una atención diferente a la que los sanjuaninos están acostumbrados.



“Para el hospital tener este tomógrafo representa un salto de calidad en atención. Significa que los pacientes que lo necesiten no van a tener que ser derivados, y esto se traduce en una mejor asistencia para los pacientes y un acceso más equitativo para aquellas personas que están en forma ambulatoria, ya que no solamente irán al Hospital Rawson, sino que ahora podrán venir al Marcial Quiroga”.



Por último, el ministro de Minería de la provincia, Carlos Astudillo, recalcó que “la actividad minera siempre está presente en las actividades de gobierno. Nos halaga trabajar en conjunto Salud Pública para recibir este tomógrafo ya que con la minería estamos haciendo crecer a San Juan”.





Sobre el Marcial Quiroga

En diciembre de 2022 se inauguró la ampliación del hospital Marcial Quiroga, obra que cuenta con tres niveles: el subsuelo, donde se ubican salas de máquinas, farmacia, archivos de historias clínicas y área de informática; planta baja, donde se encuentran los servicios de urgencias, sala de Tomografía Computada, sala de Rayos X y Sala de Ecografía, con sus áreas complementarias y de apoyatura. Y en el primer piso se sitúan las atenciones de terapia intensiva y unidad coronaria.Se trata de 7.855,33 metros cuadros de superficie construida.La obra contempla ingresos peatonales y vehiculares. Cabe destacar que la calidad de los materiales contempla una larga vida útil del edificio y busca minimizar los costos de operación y mantenimiento. Además, la red de instalaciones asegurará la provisión de los servicios a cualquier punto del establecimiento.El edificio viejo, al que se acopla la ampliación, data de 1957.En infraestructura para la salud se construyeron y refuncionalizaron 12 hospitales en San Juan, y se construyen a buen ritmo los hospitales de Rodeo y Calingasta.