El diputado Facundo Manes sumó ruido en la interna de Juntos por el Cambio y convocó a realizar "una gran coalición opositora al kirchnerismo" en la que consideró podrían sumarse el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. La invitación de Manes suma incertidumbre, pero también confirma que se mantendrá dentro de la alianza y que no buscaría una aventura con el armado político "por fuera de la grieta" que proponen Schiaretti y Urtubey. Asimismo, el neurólogo envió un duro mensaje al ala dura de la coalición que sostiene "que hay que ir con un tanque pasando por arriba a todos los que no opinan igual".

"Las personas que quieran incorporarse a la coalición opositora son bienvenidas, si son honestas y quieren un país moderno", invitó Manes dando a entender que permanecerá dentro de Juntos por el Cambio y agregó en referencia al gobernador cordobés y el exmandatario de Salta: "Tenemos que ampliar la coalición opositora, sería bárbaro que vengan".

El posible precandidato presidencial de la UCR, en diálogo con Radio La Red, valoró que Schiaretti "tiene gestión, tiene mucho prestigio", por lo que tanto él como Urtubey serían "bienvenidos en la coalición". Respecto de la espalda política de un viejo cuadro peronista, Manes hizo un paralelismo sobre la posibilidad de que Schiaretti se sumo a la coalición de derecha: "Hay que ampliarla como hizo Macri con Pichetto. Igual hay que ver si quiere él".

"Con los misma no vamos a ganar, porque en el 2019 nos fue mal, perdimos la elección. En 2015, la coalición fue básicamente una coalición antikirchnerista, ocho años después no podés ir solamente con eso otra vez", planteó Manes.

En ese sentido, Manes se mostró crítico de sus compañeros del PRO que mantienen una fuerte interna entre el ala de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Hay halcones dentro de la coalición opositora que piensan que hay que ir con un tanque pasando por arriba a todos los que no opinan igual", les apuntó.

En ese sentido, el radical también canceló la posibilidad de sumar a Javier Milei a Juntos por el Cambio, como en algún momento propuso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Los límites para mí deben quedar claros. Somos una fuerza democrática o no vale la pena permanecer unidos. Somos una fuerza progresista, liberal en lo económico, pero el Estado tiene que tener un fuerte compromiso con la educación, en la salud, la seguridad", señaló.