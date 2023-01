La Secretaría de Control y Convivencia del municipio secuestró más de 100 kilos de alimentos en mal estado en una carnicería de barrio República de la Sexta, en avenida Pellegrini al 500. La mercadería "fue destruida" dado que “no estaba apta para el consumo”. Según explicaron desde la Municipalidad, el operativo estuvo motivado por la denuncia de un vecinos al teléfono 147. Como consecuencia, los agentes inspeccionaron el lugar con el apoyo del Instituto del Alimento.

Una vez allí, constataron que la mercadería puesta para la venta no estaba en condiciones para el consumo humano. No tenía rótulos, había productos con fecha vencida, otros a los que no se les podía seguir su trazabilidad (ya que no tenían información sobre cómo, dónde y cuando se habían procesado), incorrecto manejo de la mercadería, almacenada en exhibidoras sin temperatura acorde o en cámaras con correcto nivel de frío pero sin estar alojadas en forma adecuada.

En total, se encontraron en el lugar unos cien kilos de fillet de pollo, carne vacuna, pollos, hamburguesas de pollo, medallones, chorizos y chorizo colorado en mal estado. La mercadería fue decomisada y destruida. Un camión la llevó hasta el relleno sanitario para su tratamiento como residuos.

El Instituto del Alimento recibe un promedio de 30 denuncias por mes sobre falta de higiene o productos ofrecidos a la venta una vez vencidos.