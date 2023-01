Lejos de los shows masivos, el "Indio" Solari tararea una canción suavemente desde una sala de ensayo, solo acompañado por una guitarra. No se ve su cara y solo sus manos son captadas por la cámara. Bajo el seudónimo "El Cantante Tímido", el exlíder de Los Rendonditos de Ricota comparte con sus seguidores una nueva versión de Episodio 1, un ciclo de canciones que publica en paralelo a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

"¿A caso las gallinas ponen huevos?", "Cuentos de invierno" y "Una de bucaneros", son algunos de los títulos que adelantó en este ciclo. Las producciones ponen en primer plano su voz y trasmiten una sensación de intimidad con el público mediante la elección de planos detalle de distintos elementos alusivos a una sala de grabación.



Cómo escuchar la nueva canción de Carlos Alberto Solari

La nueva pieza del Indio fue bien recibida por el público, que rápidamente la compartió en redes sociales y en poco menos de 15 horas superó las 380.000 reproducciones en YouTube -la única plataforma que tiene disponible la canción y el video del tema completo-.

En septiembre de 2022, Solari comenzó a publicar, según sus propias palabras, "música más elaborada" que "no es tanto el rock de guitarra, sino para la gente más grande, no es tanto para bailar, es más lenta".

En ese marco también lanzó con El Míster y los Marsupiales Extintos -su más reciente banda- los sencillos "De las ventajas de caminar dormida" y"Ken Kesey". “Acaso las gallinas ponen huevos”, ya había sido adelantada bajo el seudónimo "El Cantante Tímido".

"Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta. Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos", resumió el artista.

Cómo está la salud del Indio Solari

Solari habló por última vez de la enfermedad que atraviesa en marzo del 2022, en el marco de la gira española de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de la que participó de manera virtual. Al respecto, mencionó que el mal de Parkinson es una enfermedad "muy jodida" e "invalidante".

A pesar de que realizar un tratamiento desde hace siete años, el exvocalista de los Rendondos reconoció que "se nota la progresión del Parkinson en su vida", debido a que este trastorno del sistema nervioso central afecta el movimiento y suele ocasionar temblores.

"Me siento bien. Me abstraigo mucho del trabajo. Estoy pintando y escribiendo mucho porque es la manera de apartarme del dolor permanente de mi cuerpo. Pero, por el momento, no me impide en absoluto hacer lo que decidí hacer hace 50 años", concluyó.

En Argentina, se estima que padecen Parkinson alrededor de 120 mil personas, en mayor proporción los adultos mayores de 65 años -aproximadamente la sobrelleva el 1-2% de este grupo poblacional-, y se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva más frecuente en el mundo.