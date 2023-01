DOMINGO 29

Verano negro Durante todo enero, el Malba dedicó su programación al cine negro: la selección incluyó desde clásicos indiscutidos hasta obras maestras secretas, pasando por expresiones de clase B y sus derivaciones a otros países. En la primera función de este último domingo del ciclo se verá Los sobornados, de Fritz Lang, una de las obras más importantes del director: la investigación de un policía sobre el suicidio de un compañero se transforma en una historia de venganza. Con Glenn Ford y Lee Marvin. Luego será el turno de Morir matando, de Jean-Pierre Melville. Por You Tube, gratis, se puede ver Almas desnudas, de Max Ophüls.

A las 20 y las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $550.

ETCÉTERA

Walas en Unísono El cantante de Massacre es el anfitrión invitado del programa del INAMU, que difunde grupos y solistas, que producen su música en forma independiente, de todos los estilos y provincias del país. Los artistas anunciados para esta emisión son Cristina Paredes (Córdoba), Los Beretta (Santa Fe), Darío Ghisaura (Mendoza), De Santo Nada (Chubut) y Romanela Benneti y Edgar Urán (Entre Ríos). Además habrá videos especiales, homenajes y sorpresas.

A las 17, por la Televisión Pública.

Cardo ruso Esta es una danza vagabunda que investiga sobre lo vacío, lo rústico, lo indispensable, incluyendo el sonido como una fuerza moviente/ performática, que vincula al público con su capacidad de escucha. La pieza se plantea como una práctica minimalista, iniciada desde el centro de los cuerpos y sostenida por un campo sonoro de base física cuyo motor es la insistencia de mover el aire. Directora: Claudia Ganquin, con actuaciones de Pilar Shinji, Joaquín Segade y Claudia Ganquin.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

El hombre de acero Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. En palabras de su director Juan Francisco Dasso: “Escribí este monólogo luego de años de trabajo en discapacidad. Se habla mucho de autismo, pero me pareció necesario indagar en la problemática de la sexualidad. La oportunidad de escribir una única voz invitó a profundizar en este padre híper racional, en qué puede estar sintiendo”. Con Marcos Montes.

A las 20, en el Museo Sivori, Av. Infanta Isabel 555. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Madre rev/belada Puede recorrerse la exposición sobre Hebe de Bonafini, un repaso por la impresionante vida de la pionera en la lucha contra el terrorismo de Estado y referente de los derechos humanos. Curada por Ulises Gorini, la muestra cuenta con imágenes que la retratan desde sus tempranos años en aquella barriada popular bonaerense, su noviazgo y casamiento, el nacimiento de sus hijos, la vida familiar y su lucha política. Se exhiben fotografías emblemáticas de la historia argentina, en vínculo con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organismo central en el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis

LUNES 30

CINE

Becoming Male in the Middle Ages Mirene y André batallan hasta el cansancio con temas de infertilidad. Carl y Vicente se someten a un tratamiento para tener un hijo biológico. Ambas parejas exploran lo que implica construir una familia biológica en un mundo donde los límites entre lo natural y lo artificial son cada vez más borrosos. Luminosa miniatura de ciencia ficción especulativa, del artista-cineasta Pedro Neves Marques, que reflexiona sobre el significado de la familia nuclear. Filmada en 16mm con luz natural, Becoming Male in the Middle Ages es una provocadora meditación acerca del género, la identidad y la reproducción. Estreno exclusivo de la plataforma.

Disponible a través de Mubi.

El ucumar Nuestro país tiene infinitos paisajes e historias que mostrar, una de ellas es un famosa relato que tiene lugar en la provincia de Salta. Durante el año 2019 un biólogo salteño estudió las muestras de un oso andino, del que se cree surge la historia del ucumar, una hibridación de un oso y un hombre, tan peludo como espantoso, cuyos rasgos humanoides lo transforman en una verdadera bestia que merece ser temida. Con esa premisa nace la película de Octavio Revol Molina. Con Clara Kovacic.

En el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

El nido Una chica de dieciocho años de una familia de clase alta y un voluntario de mediana edad quedan encerrados juntos en un refugio durante una cuarentena mientras afuera un brote viral convierte a las personas en bestias salvajes e irracionales. Es una película de Mattia Temponi, con Blu Yoshimi y Luciano Cáceres.

A las 22, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

El desarmadero Eduardo Pinto construye un film que indaga en los pliegues más oscuros y torturados de Bruno, interpretado por Luciano Cáceres. Apenas recibe el alta va a visitar a su amigo Roberto, quien le ofrece un trabajo como sereno en el desarmadero del que es dueño. Un trabajo a priori sencillo que consiste en cuidar los hierros retorcidos y rescatar de entre ellos todo lo que pueda revenderse. Sencillo, pero también lo suficientemente solitario para enfrentarlo con sus peores fantasmas.

A las 16.45, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ETCÉTERA

Lazos Se presenta la tercera edición del Festival de lecturas dramatizadas. Lazos es un proyecto que busca acercar diferentes dramaturgias del mundo. Se realizarán lecturas dramatizadas de textos y obras cortas de diferentes países. En esta edición se contará con materiales de Argentina, España, Perú y Uruguay. Hoy abre el bloque Breves relatos, de María Marull, con dirección de Francisco Lumerman y Lisandro Penelas. Luego seguirá Consejo familiar, con dramaturgia de la española Cristina Clemente y dirección de Julieta Timossi. Leen: Franco Acheme, Gaspar Hernández, Cecile Callion, Jorge Fernández Román y Lourdes Varela.

A las 20, en Moscú Teatro, Velasco 535. Gratis.

MARTES 31

ARTE

Homenaje Iglesias Se exhibe la muestra Un homenaje a Eduardo Iglesias Brickles, que presenta un conjunto de 20 xilopinturas del artista, a diez años de su muerte. La muestra, curada por Guillermo David, permitirá apreciar trabajos de Iglesias Brickles realizados entre 1993 y 2011, con su técnica de xilopintura, en la que supo mezclar lenguajes tanto del grabado como de la pintura tradicional. “A una década de su fallecimiento, el Bellas Artes honra la figura de Eduardo Iglesias Brickles, cuya obra reviste una importancia singular en la historia reciente del arte argentino”, afirma el director del Museo, Andrés Duprat.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Currículum cero A veinte años de su primera edición, se lanzó esta edición aniversario celebrando la historia de la convocatoria, a lo largo de sus diez ediciones. La nueva edición puso el foco en las propuestas, sin límites de edad. Artistas seleccionados: Lucía Carrera, Adrián Castillos Quintela, Ezequiel Chiodi, Bárbara De Cicco, Brenda Erdei, Foguel, Juana Freyer, Candela González, Pedro Greco, Brian Maltz, Tobías Mao y Mariano Martínez, entre otros.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Natural Desde sus inicios en la producción artística, Ana Lía Werthein explora las singularidades del paisaje rural argentino. A través de diferentes materialidades, propuestas formales, soportes y cualidades expresivas, sus pinturas, grabados, instalaciones y fotografías dan cuenta de un tópico poco desarrollado en el arte local y, sin embargo, tan central a la vida social, política y económica de nuestro país. En sus obras, cielos, aguas, vegetación y horizonte son los elementos de un vocabulario que es a la vez visual y conceptual, histórico, atemporal y actual.

En el Museo Judío de Buenos Aires, Libertad 769. Gratis.

FOTOGRAFÍA

La caja y la magia Se presenta una exhibición destinada a visibilizar el archivo Witcomb, uno de los acervos fotográficos más importantes que resguarda el Estado Nacional. A través de fotografías en diferentes formatos y documentos originales de época, la exhibición propone un acercamiento tanto a la práctica fotográfica de fines del siglo XIX y mediados del XX como a la historia de este fondo, a la vez que destaca la importancia de la preservación de los archivos fotográficos para el fortalecimiento de nuestra identidad histórica colectiva.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Delta Se presenta la exposición de Grace Ratto, con curaduría de Carlos Herrera. El río, sus distintos arroyos, la lancha colectiva. La soledad. La exuberante vegetación y la singular arquitectura isleña son algunos de los temas abordados por Ratto desde su lente.

Hasta el 26 de febrero, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MIÉRCOLES 1

MÚSICA

Fernández Fierro La orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena arranca la temporada 2023 con su ciclo de shows, verdaderas celebraciones del tango actual y vital. La agrupación de más de veinte años de vida que ha sido llamada "la aplanadora del tango" y que toca todos los miércoles en su propia sala desde el 2004, interpretará los tangos de Ahora y Siempre, su último disco de estudio ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal así como temas nuevos, con la novedad de Yuri Venturin a cargo de la voz, contrabajo y dirección musical.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $2000.

Cachitas now! Antes de su gira por Estados Unidos, Cachitas now! se presenta para presentar su nuevo álbum, Living la vida cumbia. Este es su tercer disco, que ratifica su idea de construir un espacio confortable para habitar, con lugar para la diversión, el disfrute y en el que cada quien sea quien quiera ser, acorde a sus deseos. Formada en 2012, la banda despliega una propuesta representativa de los procesos contemporáneos de las comunidades LGTBIQ+ de Latinoamérica. Las seis cumbias que componen el nuevo disco profundizan esa búsqueda y a la vez representan un modo de vida, la fiesta de cada día.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Juana Banana En las calles transita un cuerpo a las corridas: una masa de emociones llamada Juana, actriz cordobesa que, entre castings fallidos, los consejos de su mentor y una relación deshilachada, busca una señal de trascendencia y luz. Se entrega a un recorrido intenso por una ciudad abierta a la aventura. La nueva película de Matías Szulanski (Flipper, Astrogauchos) nos lleva por un sendero que puede parecer naif, y en el que toda risa, llanto y fantasía son bienvenidos; pero que también muestra las huellas de una insatisfacción que no siempre puede expresarse con palabras. Con Julieta Raponi, Jenni Merla y Franco Sintoff.

A las 22.30, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

No quiero ser polvo Se estrena la película de Iván Löwenberg (Encuentro), inspirada en hechos reales que le ocurrieron a él y su familia en México durante la década del ’90. Bego (Bego Sainz) está en una crisis debido a que se siente distante de su esposo Roberto (Eduardo Azuri), que siempre trabaja, y su hijo Iván (Iván Löwenberg) que está sumido en irse a estudiar una maestría en el extranjero. En ese contexto, en las clases de meditación que en realidad son un culto religioso, le informan sobre el fin del mundo. Eso la lleva a estar en un estado de temor constante que la hará prepararse para la llegada de ese día.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

TEATRO

Tita y Rodhesia Dos actrices, con un músico en escena, construyen historias junto al público que participa proponiendo ideas y títulos. De esa manera, las intérpretes componen sus personajes y relatos en el momento, corroborando que es una creación en tiempo presente. Dirigen y actúan Laura Azcurra y Valeria Stilman.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

JUEVES 2

TEATRO

Los nacimientos Este espectáculo narra cómo un grupo de mujeres de la Villa 31 monta una obra de teatro en la que atraviesan América para regresar al lugar donde nacieron antes de morir. Impulsadas por un director y por María, una anciana boliviana que sueña con reencontrarse con su madre. Los Nacimientos es la reconstrucción de la historia de la Villa 31. Desde su origen a las demoliciones de la dictadura, las topadoras de Domínguez en los ‘90, la entrada del “paco” y el complejo proceso de urbanización. Dirigida por Marco Canale y Javier Swedzky. Con: Ramona Escalante, Adelaida Franco, Marta Huarachi y Candelaria Ospina, entre otros.

A las 20, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Brotherhood Este espectáculo interpela los vínculos de sangre, los expone, pone sobre la mesa las verdades personales más profundas, y cuenta siete visiones de los hechos, siente formas de ser hijo. Brotherhood es un momento en la vida de siete hermanos, el momento en que los padres comienzan su etapa de deterioro. Los siete enfrentarán la pérdida desde la vivencia que cada uno tuvo como hijo, desde los lugares que ocupan, sus propios miedos, egos, inseguridades, y vivencias. Dirección de Anahi Ribeiro. Elenco: Julia Funari, María Forni, Carlos Marsero, Ingrid Mosches, Mariano Sacco y Bárbara Majnemer.

A las 20, en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: $3600.

CINE

Argentina, 1985 Se presenta en dos funciones especiales la nueva película de Santiago Mitre. El film está inspirado en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta en la historia de nuestro país. Ambos reunieron un equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. El largometraje acaba de ser seleccionado como candidato al Oscar a la mejor mejor película extranjera. Con Ricardo Darín y Peter Lanzani.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ETCÉTERA

Cómo hacer una estrella Como parte de las actividades especiales pensadas para niñxs y adolescentes en el marco de las exposiciones de la Fundación, se lleva adelante esta iniciativa. En el contexto de La invención del cielo, de Marcelo Grosman, se propone imaginar, dibujar y proyectar las propias constelaciones. ¿Cómo seríamos nosotros si fuéramos una estrella?, ¿Qué forma tendría esa estrella imaginada? Para niñxs de entre 6 y 12 años.

A las 16:30, en Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

Jam Solar Xul Solar creó un mundo propio con seres semejantes a los humanos; una flora y una fauna particular, un caleidoscopio de formas, símbolos misteriosos y colores que hacen inconfundible su obra. Como festejo por su centenario, se realizará un taller para conectar las artes visuales y la música, envolviéndose en los sonidos de diferentes instrumentos para despertar otros sentidos creativos. Habrá música en vivo a cargo de 3x2 Trío y la oportunidad de dibujar a partir de las inspiraciones que surjan libremente de los ritmos musicales. Dirigido a niños de 5 a 12.

A las 11, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $550.

TEATRO

VIERNES 3

ETCÉTERA

Poesía Ya! Con la participación de artistas nacionales e internacionales consagrados como Anne Boyer, Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto Tortonese, Beatriz Vignoli, Dani Umpi, Marina Mariasch y muchos más, se desarrollará la tercera edición del Festival de Poesía más grande del continente. Durante diez jornadas se sucederán homenajes dedicados a Susana Thenon, Estela Figueroa, Irene Gruss y a otras figuras, clases magistrales, talleres de lectura, recorridos poéticos entre las sedes, feria editorial y fanzinera permanente, presentaciones de libros, foros de lectura en voz alta, artes audiovisuales y performáticas.

Del 3 al 12 de febrero, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Psycho House Fülle Galería inaugura una muestra de fotografía con once artistas nuevos. En simultáneo, habrá un ciclo de Psycho House: Fractalo Gash abre la noche con una experiencia musical, audiovisual y performática, navegando estilos entre lo experimental, lo industrial, lo hardtech, un poco de IDM, funky, hyperpop. Por su parte, @palt4s viene con su sonido hipnótico, hardgroove, detroit y breakbeat. Exponen @fedewoakninm, @juliusandfriendz, @lurdepic, @ma7emiranda, @omarbrest.ar, @sebazombaz, @tamia.berenix, @theindigokid_, @thxompson, @valentin_vallespinos, @verdines__ y @catascandizzo.

A las 19, en Burkina Soho, Honduras 5256. Entrada: $1000.

TEATRO

La lengua es un músculo El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”. Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama. Con Diego Carreño, quien también dirige junto a Gabriel Wolf.

A las 22, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $2000.

MÚSICA

Inés Estévez La actriz trae el brillo y la bohemia de las noches de jazz de los 40’ y 50’ en un paseo que va del standard tradicional a rupturas y reversiones de géneros actuales. Una experiencia que combina el clima festivo propio de la época de oro del jazz, con el virtuosismo de las nuevas corrientes. La banda será levemente modificada con la incorporación de la pianista Ornella Contreras, Javier Martínez Vallejos en batería y Ezequiel Dutil en contrabajo. Se suma Sebastián Valsecchi en guitarra.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2000.

Rosario Ortega A los diecisiete empuñó la guitarra y jamás se detuvo: el soul, el hip hop, el folk, el funk y otros ritmos germinaron en una sensibilidad singular, que se adivina ya en su primera obra, la canción “Se Va”. Se presentó en diversos festivales y grabó un álbum como vocalista. Para 2011 se sumó a la banda de Charly García, donde además grabó el disco Random en el 2016. Rosario se presenta dentro del ciclo Canciones son amores.

A las 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

SÁBADO 4

ETCÉTERA

Microcentro cuenta Este evento se propone generar redes artísticas, culturales, sociales y gastronómicas para conformar agendas interconectadas y potenciar sus desarrollos de manera estratégica y de este modo ofrecer una experiencia integral para quienes viven y transitan la zona. Se podrán disfrutar activaciones artísticas, performances e instalaciones visuales y de diversas disciplinas, que se desplegarán entre Av. Santa Fe y Av. de Mayo, por un lado, y entre Av. 9 de Julio y El Bajo, por el otro. Luciana Acuña-Alejo Moguillansky, Martín Churba-Guillermo Cameron Mac Lean, Elena Dahn, Tobías Dirty, son algunos de los artistas convocados para este evento.

A las 18, hasta el 12 de febrero. Gratis.

Variaciones sobre el tiempo Un mensaje es lanzado al futuro como una foto de la felicidad. ¿Puede el tiempo encontrarse con sí mismo? ¿Puede el paso del tiempo no avanzar de forma lineal? Esta obra es un ejercicio de aproximación al tiempo basado en pensamientos de John Berger. Se propone como un recorrido que trae al presente la historia del edificio Bencich atravesada por la inmigración, la transformación de la ciudad y la búsqueda de la belleza arquitectónica. A la vez cuestiona el acto de ver, de observar. Dirigen Natalia Chami y Romi Sak. Intérpretes: Luz Román, Ignacio Solmonese, Lucio Solmonese y Jennifer Mowle.

A las 19, en la Cúpula Miguel Bencich, Av. Roque Sáenz Peña 616 piso 10. Gratis.

MÚSICA

Juana Molina La artista argentina vuelve a presentarse con su guitarra, loopera y sintetizadores ya de regreso de una extensa gira por Estados Unidos. Con 26 años de carrera musical y más de mil shows internacionales, Juana se reúne con su público para cautivarlos con su hipnótica presencia.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $2500.

TEATRO

Los miedos Este es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminadores timoneando lo incierto, creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocará. En cada función nacen y mueren escenas permanentemente, siempre diferentes, que proponen compartir junto con el público presente, abordándolas con la única certeza de llegar a estadios vitales dentro del escenario. Los miedos más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible. Actúan: Javier Abril Rotger, Lautaro Bakir, Sofía Brihet y Yasmin Eisenberg, entre otros. Con dirección de Ale Gigena.

A las 21, en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $2000.

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su intérprete Lisandro Penelas escribe una textualidad fragmentada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. Dirige Ana Scannapieco.

A las 19, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $2500.





