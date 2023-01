Lo repito, me lo repito, como un mantra: el futbol es la infancia, mientras dura el partido volvemos un poquito allá, después a la realidad.

En la infancia (la mía) ubico algunas imágenes, de los cinco o seis años, cuando veía a mi padre como un gigante, un tipo mayor, aunque no tenía ni treinta años. A mi ídolo de aquel entonces lo esperaba que llegara de sus innumerables viajes, trayendo los “cremalin” (con la contextura que le daban los restos de dulce de leche, muy parecido a cuando rascabas el tarro) y la “Así es Boca” (Roma, Simeone, Silvero, Silveyra y Marzolini; Rojitas y varios más, hasta los de la tercera). Uno de esos días apareció con la camiseta y una número cinco.

Escuchaba los partidos por la radio con mi madre, simpatizante de River. Ella, una gran lectora, no le escapaba al gusto por lo popular. Los domingos por la tarde (todos los partidos del campeonato argentino se jugaban los domingos) mi madre ponía la radio en algún lugar de la cocina y prestábamos atención al relato de Fioravanti por Radio El Mundo. Las tardes compartidas siguen ahí, no se borraron o por lo menos no parece, atravesadas por esa melancolía irremediable de los domingos. El sonido que venía de la radio aparece un poco más lejano, aunque más adelante averigüé detalles de esos relatos.

Ese relator del que les hablé elegía el partido más importante de la fecha, de acuerdo a los méritos deportivos y no por la audiencia probable que le traerían Boca o River. Debe ser por eso que un par de años después, a mis ocho o nueve, creo, me corría hasta la casa de al lado. Si no llovía o hacía frío, el lugar era la vereda. Ahí me encontraba con alguien al que había descubierto que era hincha de Boca, como yo. Ese era el Hugo, ferroviario y peronista. Desde una Spica, escuchábamos a Bernardino Veiga, que seguía la campaña de Boca Juniors, muy identificado con los seguidores del xeneize. El tipo nos transmitía la pasión. Si lo que sucedía era la victoria, Hugo sostenía, por ejemplo: “Que bien jugamos hoy, ser de Boca y peronista es lo más grande que hay”. En esos casos, escuchábamos hasta el final de la transmisión. Si venía la derrota, solía decirme: “Estoy cansado, Beto, mañana tengo que levantarme temprano porque tomo servicio a las seis”. Apagaba la radio y cada uno se iba masticando bronca.

Un poco más adelante, el ritual era en soledad. Me concentraba desde el inicio de la transmisión hasta el final, sin perderme ningún detalle, conociendo las voces de cada uno de los periodistas y tomando apuntes de formaciones, goles, cambios y otras yerbas. Todo mezclado y sazonado con sensaciones variadas que esa confluencia de soledad y coincidencia con miles o millones en un sueño colectivo podía producir. Y lo que me esperaría después: las cargadas a los otros o las que podía recibir.

Una de esas tardes, ante un gol en orsai del equipo contrario, tiré la radio (regalo del cumple de diez) al piso. Por suerte, no se rompió y seguí escuchando. Ganamos ese partido.

En el comienzo del largo viaje que me trajo hasta aquí, como no recordar el lugar: San Lorenzo casi Alberdi, Venado el Tuerto. Cerca del centro, a dos cuadras de la vía, del lado de acá. Y aquellos partidos en la calle, los arcos con latas, ladrillos o con ropa y la interrupción momentánea por el paso de los autos. Sin olvidar que nunca se suspendían por lluvia y que si faltaba alguno para completar el equipo se recurría a cualquiera que circunstancialmente, o no, pasara por el lugar.

Esos recuerdos asoman ahora que el cuerpo, el físico, está tan lejos de aquél niño y empezó la declinación. Cuando mi padre y mi madre no están en este mundo. No los tengo para preguntarles sobre tal o cual cosa y descubrir que recuerdos y olvidos se alojan en la memoria. El tiempo ordena algunos y borra otros.

Ultima imagen por hoy. La de un picado memorable, creo que en la canchita de atrás de la vía. Se hizo la pisada para ir eligiendo. El mejor de todos (el que se decía que tenía destino de primera) era uno de los dos electores. Apenas le tocó, me señaló, despertando una alegría que contuve. En pleno partido, iban como diez minutos y casi no la había tocado, me dice: “Flaco, vos movete por la izquierda, cerca del área, yo te la paso para que entrés en cortada y le pegues con derecha, vos lo haces bien”. Unos minutos después cumplió con su promesa y así fue. Me la dio en cortada, justita al pie, enganché, pasé al cuatro de ellos y le pegué con derecha, junto al palo. Cuando la redonda iba a entrar, me desperté. Y ahí estaba esa mujer bella, que seguía durmiendo bajo las sabanas, esa con la que me acosté por primera vez hace tantos años y con la que sigo compartiendo la misma cama. A la que no le gusta el futbol, que lo detesta, que me “amonesta” cada vez que veo un partido y que nunca quiso o pudo entender que el futbol es la infancia, como tantas veces me escuchó decir. Para bien o para mal, hoy se juega el clásico River - Boca y ya me estoy preparando las pilchas de niño.