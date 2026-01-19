Omitir para ir al contenido principal
La agenda del NO | Recitales del lunes 19 al domingo 25 de enero

Recitales de verano en Buenos Aires, la Patagonia, Córdoba y Santa Fe

¿Tenés una fecha? Mandanos día, horario, dirección y quiénes tocan a supleno@pagina12.com.ar, al menos una semana antes.

YSY A YSY A mete doble fecha en Mar del Plata, el sábado 24 en el Balneario Horizonte y el domingo 25 en Vibra Arena (Alejandra Morasano)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Protesta estatales cordobeses

Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política

Estatales de protesta en Córdoba

A una semana del accidente en Pinamar

Nuevo parte médico de Bastián: “Tiene una respuesta parcial a estímulos”

Franco Colapinto-19/10/2025

El piloto volvió al trabajo

Cómo es el nuevo auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

Todos en la disputa por la jefatura de Gobierno porteño

La interna secreta de LLA por la Ciudad

Por Werner Pertot
ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld
Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

La agenda de febrero en el Congreso

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE

MILEI-23/01/2025

El Presidente estará casi una semana fuera del país

Con el mismo discurso de siempre

Por Melisa Molina

La Justicia paró las obras de un bar hasta el 8 de abril

Un freno a la privatización de un ex centro clandestino de detención y tortura en Mar del Plata

Por Ezequiel Casanovas

Dice que la economía argentina crecerá en 2026

El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de enero de 2026

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

A una semana del accidente en Pinamar

Nuevo parte médico de Bastián: “Tiene una respuesta parcial a estímulos”

Julio Iglesias

Presentó un escrito ante la Justicia

Julio Iglesias pidió que la Justicia española archive la investigación por abuso sexual en su contra

En una zona de médanos

Villa Gesell: un joven volcó con su cuatriciclo y está en estado crítico

Por contener sustancias prohibidas

La Anmat prohibió la venta de un acondicionador para el cabello

2-1 a Olimpia en San Nicolás

Boca ganó de la mano del “Changuito” Zeballos y el “Pibe” Janson

Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Increíble definición de la Copa Africana

Senegal histórico: se fueron de la cancha, volvieron y salieron campeones

Alaves' Spanish goalkeeper #01 Antonio Sivera jumps to catch the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Metropolitano Stadium in Madrid on January 18, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid

Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés

FOTO PRENSA INDEPENDIENTE RIVADAVIA copa argentina 2026 independiente rivadavia estudiantes bs.as

El campeón de la edición 2025 superó a Estudiantes de Buenos Aires

Copa Argentina: debut auspicioso de Independiente Rivadavia