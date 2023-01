El martes 31 de enero, en el Chacarerean Teatre, se estrena Como te soñé, una nueva comedia escrita y dirigida por Esther Goris y protagonizada por Dalia Gutmann y Ezequiel Campa.



En diálogo con AM750, Gutmann contó como llegó al papel: "Esther Goris vino al teatro Maipo un sábado, donde hago Tengo cosas para hacer, y me dijo que había escrito una obra, y que pedí leerla".



"Muchas veces me traen obras y no me veo... en ésta me vi porque es una escritora, media chiflada", agregó.

La humorista, además, relató de qué va la obra: "Es una escritora que está media falta de inspiración y se encuentra con un personaje que escribió y que le pide que lo termine de escribir".

Un nuevo desafío

Gutmann se destaca en comedia, tanto en teatro como en stand-up. Este nuevo desafío, señala, le genera "intriga".

"Es la primera vez que no tengo una cuarta pared, que no interactúo con el público, que es lo mío, y eso me intriga. Tiene momentos dramáticos, lo que también es un desafío enorme para mí", sostuvo.