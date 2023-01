A la Sub 20 se le abrió una chance y no puede dejarla pasar. Gracias a su triunfo 1-0 ante Perú y el empate entre el anfritión Colombia y Brasil por 1-1 en la jornada del miércoles, el conjunto dirigido por Javier Mascherano depende de sí mismo para avanzar a la segunda ronda del Sudamericano de la categoría y, con ello, mantener la ilusión de clasificarse para el Mundial de Indonesia. Claro que no tiene otra opción que ganarle a Colombia en el duelo de la quinta jornada del Grupo A, en un choque que se jugará a las 21:30 y que tendrá transmisión de TyC Sports.

El choque entre argentinos y colombianos será un mano a mano para saber qué equipo se clasifica como tercero a la siguiente instancia. El conjunto de Javier Mascherano tiene solamente tres puntos, producto de la victoria reciente ante el eliminado Perú (1-0, gol de Gino Infantino) y dos duras caídas (2-1 con Paraguay y 3-1 con Brasil).

Enfrente, Colombia, con el empuje de sus hinchas, tratará de darle un golpe histórico al equipo argentino después de dejar pasar una enorme posibilidad contra Brasil, al que le ganaba por 1 a 0 y terminó en empate en uno. De haberlo derrotado, Colombia estaba incluso adentro perdiendo, pero se quedó en cinco puntos y la chance concreta de quedar eliminada con una derrota. Al mismo tiempo, Brasil y Paraguay, ambos clasificados a la Fase Final (acumulan 7 puntos cada uno), chocarán por el primer lugar en el Grupo A.

En el Grupo B, con dos fechas por jugar, las posiciones están así: Uruguay 6 puntos, Ecuador 4, Chile 4, Bolivia 3 y Venezuela 0. Este jueves se miden Uruguay-Bolivia y Venezuela-Ecuador, mientras que el sábado completarán Venezuela-Chile y Ecuador-Uruguay.

Los tres primeros de cada zona se meterán al hexagonal final, donde jugarán todos contra todos. Los cuatro primeros irán al Mundial de Indonesia, mientras que también se otorgarán tres plazas para los Juegos Panamericanos.