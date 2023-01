Willi Carlisle Peculiar, Missouri

Para entender su música alcanza con escuchar el primer tema de su primer disco: “Cheap Cocaine”. No sólo porque es imposible no dejarse arrebatar por su bohemia y su melancolía –y ni que hablar por su título–, sino porque esconde un verso que lo retrata: “Estoy cansado de los veinteañeros/ y sus canciones punk”. Justo lo que estaba a destinado a ser este niño criado en Kansas por un padre sofisticado que estudió en París, pero fan del bluegrass y la música tradicional. Descubrir a los 18 años la antología de Harry Smith en la discoteca familiar puso a Willi en el camino correcto, y en este tercer opus –cinco años después del debut, el primero acompañado por un productor y una banda– su country entusiasta y con versos kilométricos gana en concisión sin perder mugre. Con un corrido aquí y una balada memorable allá, Carlisle se confirma como un cowboy rebelde de verdad, sin problemas en salir del closet para enfatizar su simpatía por los perdedores y los desclasados. willicarlisle.com

Soul Glo Diaspora Problems

“¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir?” Si toda banda hardcore se juega el destino en la voz de su cantante apenas arrancan los aullidos ansiosos, angustiados y desafiantes de Pierce Jordan que abren su debut para Epitaph no hace falta decir nada más. Esta todo ahí, en esa repetida pregunta y en las respuestas del arrasador “Gold Chain Punk”, un tema que nada casualmente lleva el subtítulo de “¿Quién va a vencerme?” Campeones del under y los EPs durante casi una década, este salto de calidad ha desatado comparaciones con bandas como Bad Brains o Refused, que se atrevieron a mezclar hardcore con reggae y free jazz respectivamente. Originalmente formado por niños negros que crecieron ante las miradas extrañadas de los blanquitos fanáticos del género, este cuarteto de Filadelfia le hace lugar al hip hop, el metal y la electrónica mientras su cantante insiste con sus desafíos y preguntas, encontrando respuestas y antagonistas tanto en el mundo exterior como en la mirada que le devuelve el espejo. soulglophl.bandcamp.com

Yard Act The Overload

El dominical británico The Observer compara al debut de esta banda de Leeds con Modern Life is Rubbish, el clásico de Blur, pero cantado por Mark E. Smith, el cantante de The Fall, y algo de razón tiene. Pero las comparaciones están a la orden del día porque referencias –desde Pulp hasta Arctic Monkeys– no le faltan al post-punk angular, rítmico y con melodías lideradas por el bajo del grupo conducido por otro Smith, James, cuyas obsesiones giran alrededor del dinero y su ausencia, diseccionando tanto al neoliberalismo local como los dramas de la vida cotidiana. Celebrado como la banda de sonido del Brexit, el irónico The Overload –sucesor del EP Dark Days (2021)– es un disco habitado por personajes dignos del mejor britpop, obra de un cuarteto de treintañeros que supo militar durante una década en grupos con nombres como Post War Glamour Girls o Menace Beach, y que apareció dos años atrás casi de la nada con el simple “Fixer Upper” en pleno confinamiento obligado por la pandemia. yardactors.com

Obongjayar Some Nights I Dream of Doors

Conocido por sus participaciones en los discos de Little Simz o Danny Brown, el demorado debut de este cantante nigeriano que llegó a Londres con 17 años y el nombre de Steven Umoh entrega con creces todo lo largamente esperado luego de dos prometedores EPs como Home (2016) y Which Way is Forward (2010). Criado en el puerto de Calamar, cerca del límite con Camerún, escuchando Kanye West, Usher y Nelly, Umoh supo desde el comienzo que su voz tenía que ir más allá del rap pero confiesa que en ese proceso fue fundamental una temporada pasada en Norwich, justo antes del segundo EP, donde se permitió escuchar cosas como Radiohead, Billy Bragg o Fela Kuti. “Me enamoré de la musicalidad”, asegura, y lo demuestra con este trabajo hipnótico y expansivo, un fascinante viaje musical desde su irresistible título: Algunas noches sueño con puertas. Y que se permite todos los ritmos y las texturas, pero también un tema a flor de piel como “I Wish It Was Me”. obongjay.ar

Gabriels Angels & Queens, Part I

Los integrantes de este trío de Los Angeles se conocieron durante un rodaje. El director Ryan Hope y el compositor Ari Balouzian contrataron al coro de Jacob Lusk para un comercial, y se fascinaron al punto de invitarlo a grabar algunos temas. Pero Lusk había quedado desencantado con el negocio luego de su paso por American Idol, que casi lo logró lo que la crudeza de las calles del barrio de Compton donde se crió nunca hicieron: alejarlo de la música. Sus actuales colegas insistieron y lo fueron a buscar a la iglesia donde cantaba, así que hay que agradecerles por cada milagro musical de un grupo que deslumbró inmediatamente con su EP Love and Hate in a Different Time (2021). Producido por Sounwave, colaborador de Kendrick Lamar, su primer disco (medio, en realidad: la segunda parte está anunciada para marzo) confirma que, sí, es la voz de Lusk la que corona la obra, pero es el trabajo de sus coequipers lo que convierte su mezcla de soul, gospel y r&b en algo que parece venir de otro mundo y otro tiempo. gabrielsofficial.com

King Hannah I’m Not Sorry I Was Just Being Me

La leyenda fundacional de este dúo de Liverpool cuenta que Craig Whittle una noche escuchó cantar a Hannah Merrick y quedó deslumbrado. Pero recién dos años más tarde, cuando por puro azar se reencontraron trabajando juntos en un pub de su ciudad, fue que todo comenzó. Lanzaron un tema a las redes en 2019, el sello City Slang lo escuchó y pidió mas, y cuando se quisieron dar cuenta antes de fin de año tenían listo un EP, Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine. Mitad Mazzy Star mitad Portishead, en realidad lo primero que viene a la cabeza al escuchar la voz de Merrick es PJ Harvey, pero el paisaje evocado no es humano y sangrante sino un territorio desolado y vacío, un viaje por el sur profundo norteamericano, muy lejos de la música que se suele asociar con el puerto de Liverpool. Se puede ver funcionar el mecanismo de su musica en el celebrado cover del “State Trooper” de Springsteen, pero mejor vagar por entre la niebla de un álbum debut que entrega todo lo que promete. kinghannah.com

Angeline Morrison The Sorrow Songs

Con el subtítulo explícito de Canciones folk de la experiencia negra británica, esta cantante nacida en Birmingham, hija de madre jamaiquina y padre de las escocesas islas Hébridas Exteriores, se propuso reconstruir una tradición ausente. A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, en Gran Bretaña no hay un canon vinculado a una diáspora que permanece oculta, y cuando Morrison desempolvó algunos temas olvidados descubrió que, nada sorprendentemente, eran principalmente denigratorios. Fanática del folk británico desde que escuchó de niña a Shirley Collins en la radio, y siempre la única persona de color entre el público de los clubes que comenzó a visitar desde su adolescencia, la integrante de los dúos We Are Muffy y Rowan:Morrison –que también es multiinstrumentista y académica– decidió investigar historias de vida y escribir un repertorio que compense ese vacío, que despliega durante un disco emocionante y bien dentro de la tradición, algo asegurado por la participación y producción de Eliza Carthy. angelinemorrisonmusic.com

Guitarricadelafuente La cantera

Fenómeno online español desde que en 2019 apareció en las redes su versión de “Guantanamera”, y disputado por todas las discográficas desde entonces, finalmente el valenciano Álvaro Lafuente firmó con Sony y estrenó un ambicioso debut propiamente dicho. Con producción de Raül Refree, aval para la multinacional después del bombazo Rosalía pero también buen socio para toda clase de búsqueda, La cantera se atreve a ir más allá de la guitarrica en cuestión, con guiños hacia Bon Iver, Devendra Banhart y hasta Chavela Vargas, influencias confesas de un cantautor que acusa apenas 24 años. Suerte de arco iniciático bordado entre jotas, rumbitas, cajón y palmas, el título se refiere a cómo nombran a los jóvenes en el maduro Teruel de su niñez, y la historia que se cuenta a lo largo del disco es la de un chico de pueblo que se ha ido a vivir a la gran ciudad y descubre el amor. El resultado es encantador y arrebatado, como su autor y la expectativa que se ha montado a su alrededor. guitarricadelafuente.com



Grace Ives Janky Star

Todo empezó con el pequeño sintetizador que le vio usar a MIA, un Roland MC505, cuna del bedroom pop con el que la neoyorkina Grace Ives apenas si necesitó salir de su cuarto para tener listo su debut, 2nd (2019), sucesor del EP Really Hot (2016). Pero más que nada lo que eran esos trabajos eran breves viñetas y un muestrario de programaciones, casi ringtones, con las que la cantautora se presentó en sociedad y comenzó a ser cortejada, un recorrido que repasa en su nuevo disco, el de una joven excitada, ingenua y muy impaciente conociendo de primera mano la realidad del mundo al que quiere dedicarse. “Me pasé cinco años volada”, le confesó Ives al diario The Guardian, tratando de explicar de dónde salía ese disco que retrata esa fiesta y esa condena, pero al mismo tiempo sin querer arruinar el baile. El resultado son diez canciones íntimas y pegadizas, fruto de un curso acelerado de bebidas, drogas y negocio musical que florece en temas como “Isn’t It Lovely”, “On The Ground” y “Lullaby”. graceives4u.com



Charlotte Adigéry & Boris Pupul Topical Dancer

Correccion política, vanidad en las redes sociales y apropiacion cultural. Racismo y post colonialismo. Todo esto y mucho más increíblemente encuentra su lugar en el caleidoscópico electro-pop de un disco con un título más que apropiado, el primero que la cantante Adigery presenta a la par del productor que conoció hace ya una década en la ciudad belga de Ghent. En realidad la amistad previa devino musical gracias a la convocatoria conjunta de Soulwax para trabajar en el film Belgica (2016), donde Adigery firmó el tema “The Best Thing”. La cantante con una ascendencia caribeña que se puede rastrear hasta Nigeria y el productor con madre nacida en Hong Kong comenzaron entonces a hacer música juntos, publicando el EP Zandoli (2019) también bajo el nombre de ella. Pero el dúo sale del closet con un trabajo co-escrito, co-producido y editado por sus celestinos musicales, y en el que se nota el disfrute por desnudar el racismo, la misoginia y la xenofobia con las mismas ganas que le ponen al baile. charlotteandbolis.com



LOS MEJORES... PERO DE VERDAD

En un primer recorrido por los elegidos de los medios especializados se repiten nombres consagrados como Wilco, Björk o Arctic Monkeys, todos con disco nuevo el año pasado, y entre ellos los que pican más alto son Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead reagrupados en The Smile, con su debut A Light for Attracting Attention. Aunque enseguida queda claro que ya hay nuevos clásicos que comienzan a ser habitués de estas listas, como Angel Olsen, The 1975 y especialmente la incansable Taylor Swift, una de las grandes ganadoras del año con Midnights. También aparecen repetidamente los irlandeses Fontaines DC con Skinty Fia, su tercer opus, a los que habría que sumar a Big Thief y bien arriba también a las debutantes Wet Leg. Pero la ya-no-tan-novedad es que entre los auténticos ganadores del año hay nombres latinos, porque Un verano sin ti de Bad Bunny no baja --en las listas que entra en consideración-- de los puestos más altos, pero aún más arriba figura Rosalía, cuya preeminencia sólo puede ser disputada por Beyoncé pero, principalmente, por Kendrick Lamar. Tanto el Motomami de la catalana como Mr Morale & The Big Steppers del angelino son los dos discos se reparten los sitios de privilegio de las listas de los mejores del 2022.