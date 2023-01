El mundo es nuevo para mí cada mañana al despertar/ y solo dejaré de abrirme a él para morir. Colette

«Andá natural», dijo su amiga. Quizás por eso se hizo un rodete y no se maquilló. Lentes de sol. Un short y una remera. Era el día de máxima sensación térmica de la ciudad. En la tele no hablaban de otra cosa. Alerta roja, decían. Pleno enero. Le faltaba el aire, se sofocaba. Pero no por el calor. O no sólo por el calor. Era el primer encuentro. La palabra le parecía ridícula de tan solo pensarla. Cita. Qué terrible, a su edad… Pero lo cierto era que, desde el divorcio, no había vuelto a tener una cita en el sentido tradicional del término.

Le había costado volver al ruedo. El mundo era otro. Todo se concertaba ahora a través de aplicaciones. Fue Ana, su única amiga soltera, quien la animó a descargar una y luego varias aplicaciones, a elegir las fotos, a mentir. A “jugar el juego”, había dicho.

Con Gustavo se conocían de la escuela primaria y ahora llevaban dos años conversando. Primero por Facebook, después por whatssap. Mensajes, audios, fotos, llamadas. Era un in crescendo que tenía un tope. Siempre lo supo, por eso no podía evitar preguntarse ¿qué pasaría cuando ya no hubiera otra cosa que añadir para palear la distancia? Para fingir que no los separaba un océano. Porque Gustavo, al terminar el secundario, se había ido del país. Y acá no pensaba volver más que una vez al año, para las fiestas, a visitar a los padres. Tampoco es que le hubiera propuesto que ella viajara con él. Cada uno tenía su vida ya hecha, cada uno tenía su trabajo. Irse no era una opción. Además, pensó de nuevo, él jamás lo había insinuado.

Todo empezó con un like o un corazón en una de sus fotos, luego el hola, cómo estás, tanto tiempo, qué es de tu vida. Y de ahí hasta las serenatas nocturnas de Silvio Rodríguez, a pesar de la diferencia horaria, no pararon.

Tomó un taxi. No eran muchas cuadras, pero no quería llegar sintiéndose pegajosa.

La heladería estaba vacía. Mala señal, pensó. Se lo dijo por mensaje a su amiga Ana. “Rajá de ahí”, le respondió. «Esperá en otro lado, hacé tiempo hasta que él llegue», dijo. Cuando empezaba a despegarse de la silla, a ver sus piernas mojadas de sudor, él entró en el local.

No lo reconoció, pero supo que era él. Se veía diferente al de las fotos. Unos centímetros más bajo de cómo lo recordaba, una panza que se desbordaba hacia los costados, una pelada oculta por una gorra con visera. Evidentemente, las fotos que él subía a las redes habían sido tomadas hacía más de diez años. Había venido caminando y estaba traspirado. Lo notó en la camisa hawaiana: blanca, con enormes flores rojas. Un short de fútbol y unas ojotas. No había una parte de su cuerpo que no segregara agua. Llegó hasta ella, hizo un gesto, con los brazos abiertos y la abrazó. Se abrazaron, refregándose la espalda, como si fueran amigos, buenos amigos que hacía años que no se veían.

—Tengo poco tiempo—dijo él—. Quedé en encontrarme con unos pibes del secundario, no pude avisarte antes.

Sacó una cámara de fotos de la mochila. Que no se la cuelgue al cuello, pensó ella, pero él se colgó la cámara al cuello y le propuso caminar junto al río. “Para apreciar el paisaje”, dijo. Parecía lleno de energía, capaz de correr una maratón. Comenzó a contar, a enumerar a los amigos con los que se había reencontrado, la familia. En algún momento dijo que le quedaba una semana antes de volver, que el tiempo se le había pasado volando. Ella pensó cosas oscuras. “Pensamientos negativos”, los llamaba su amiga. Según ella, eso ocurría cuando el cuerpo tenía hambre, sed, frío, calor o, incluso, sueño.

Se detuvieron junto a la baranda, para ver el río. Un barco angosto y largo, a lo lejos. Otro, mucho más grande, que tenía una cabina sobre una base rectangular plana, y que avanzaba sin ningún cargamento. Olió el río. Le pareció extraño, plateado y lustroso. Un río que hoy no parecía marrón.

Él hablaba y reía entusiasmado. Claro, pensó ella, está de vacaciones. Y se mordió el labio, para ya no seguir pensando. Él señaló un árbol:

—Mirá eso —dijo.

Ella miró: un pájaro enorme los miraba, a su vez, oculto desde un árbol raquítico detrás de la baranda. Era negro.

—¡Qué bonito! —dijo él. Y le sacó una foto.

A ella le recordó a la reacción de sus hermanos, cuando iban al zoológico. Continuó mirando, en silencio.

—Lindo —dijo, por decir algo, y se pasó una mano por la frente. Se tocó la cara. Los cachetes le ardían. Debía estar colorada, flechada por el sol.

—Parece un pájaro —dijo él—, pero no lo es. Es un pato.

—¿Un pato?

—Sí, fíjate las patas… ¿Ves? Están pegadas, son patas de pato.

—Es un pájato entonces.

—¿Un qué?

—Un pato no se sostiene así. Las patas no pueden hacer eso, doblarse.

Él se puso serio. Googleó características de los patos y comenzó a leerlas en voz alta. Ella lo miró. ¿Qué tenía su voz? Era grave, profunda, calma. Pero no era solo eso. Durante unos segundos vio la calle, si pasaba un taxi. Podría ir a su casa, darse una ducha con agua fría y quedarse inmóvil bajo el ventilador. No se decidía. No encontraba una respuesta que la ayudara a alejarse aunque fuera algunos pasos.