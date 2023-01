La diputada nacional por el Frente de Todos Vanesa Siley salió al cruce de Juntos por el Cambio por las críticas al Gobierno durante la primera jornada de debate del juicio político en la comisión de la Cámara baja e insistió en que sobran los motivos para avanzar en el proceso de destitución de los cuatro magistrados del máximo tribunal.



En diálogo con AM750, la diputada oficialista cuestionó la posición de Juntos por el Cambio de ejercer una fuerte defensa de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, aunque aclaró que la presencia del bloque opositor en el debate en la comisión de Juicio Político “legitima” la apertura de la investigación política sobre el accionar de los magistrados.

“Lo importante de la primera reunión fue que comenzó el debate. En total hay 14 denuncias a los distintos jueces, por distintos hechos”, puntualizó Siley, que resaltó el malestar que hubo en Juntos por el Cambio cuando desde el Frente de Todos se recordó la designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz en el inicio del Gobierno de Mauricio Macri.

La diputada rechazó además el argumento de la oposición y negó que no se pueda avanzar en el pedido de juicio político por el contenido de las sentencias. “Este es un debate político, no jurídico. Es un juicio político, no penal”, sintetizó.

Además, afirmó que la Cámara de Diputados tiene el rol de ejercer la parte acusadora en el pedido de juicio político, por lo que volvió a lamentar la posición de Juntos por el Cambio. “Parece que los jueces de la Corte tienen 15 defensores oficiales de la oposición”, ironizó Siley, que sin embargo resaltó la actitud de la Coalición Cívica, que ayer confirmó que ratificará el pedido de juicio político a Lorenzetti, impulsado en 2017 por Elisa Carrió, cuando todavía era diputada nacional.

“Hay un montón de hechos de la denuncia contra Lorenzetti impulsada por Carrió que se pueden atribuir a toda la Corte”, indicó Siley, quien apuntó a los medios y a la oposición por “no querer contar de qué se trata el debate”. “Hacen un recorte vil”, enfatizó.

Siley sostuvo que el debate por el juicio político tiene distintas etapas y que la tarea de la comisión de Diputados es investigar y producir pruebas. “Para emitir un dictamen se necesita mayoría simple, después hay que pedir informes, convocar a testigos, todo tiene que ser público y transmitirse en vivo, pero es un proceso que lleva varios meses”, remarcó.

“Finalmente, hay que sacar un dictamen acusatorio de la comisión, para eso también hay que tener mayoría simple. Y luego para ser aprobado en el recinto se requieren dos tercios de los votos. Ningún espacio político tiene dos tercios. Pero la vigencia plena del dictamen dura tres años. Esto significa que puede ser tratado en 2023, en 2024 o en 2025 en la Cámara de Diputados”, aclaró la diputada oficialista.