La serie postapocalíptica The Last of Us -basada en el videojuego homónimo- estrenará este domingo el tercer capítulo, tras informar que habrá una segunda temporada debido al gran recibimiento que obtuvo por parte de la crítica y las audiencias. "Long Long Time", título del nuevo episodio, se podrá disfrutar desde el 29 de enero a partir de las 23 horas y tendrá una duración de 80 minutos.



En el avance del episodio 3, los protagonistas Joel y Ellie se dirigen rumbo a la casa de Bill (Nick Offerman). De esta forma, intentan cumplirle el sueño a Tess antes de realizar su sacrificio, pedir ayuda para ser parte de la creación de una vacuna contra la pandemia.

La propuesta lanzada por Craig Mazin -"Chernobyl"- y Neil Druckmann -creador y guionista del videojuego original- se transformó en el estreno más visto en el servicio de streaming desde su primer día, superando a "House of the Dragon", la esperada precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del drama juvenil "Euphoria".



Qué se sabe de "The Last of Us Season II"

La segunda entrega de la serie abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, según una publicación en Twitter de Druckmann.

Esta nueva temporada se sitúa unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad

Ahora, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.



"The Last of Us": números récords de audiencia

Según la revista especializada Variety, el segundo episodio de The Last of Us, superó ampliamente en audiencia a su debut: basándose en los números calculados por la agencia Nielsen, el capítulo del domingo pasado fue visto por 5.7 millones de televidentes en sus señales de HBO y la plataforma de streaming HBO Max.

De esta manera, se certificó un incremento de público del 22%, ya que el primer episodio registró 4.7 millones de espectadores. No obstante, estos números solo incluyen al territorio estadounidense, sin contar al mercado internacional.

Según la compañía, este aumento marca “el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena”.

Por ejemplo, Game of Thones cayó en audiencia del primer al segundo capítulo (pasó de 2,2 millones de espectadores a 2 millones), pero a partir de ahí tomó un fuerte impulso, lo que habilitó hacia el final de la primera temporada que la audiencia sobrepasara los 3 millones.

En el caso de House of Dragons, serie que cubre los eventos de la casa Targaryen, sí mejoró sus números del primer al segundo episodio, pero no por tanto margen: fue de 9,98 millones de espectadores a los 10,2 millones.

