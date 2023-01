La serie The Last of Us de la señal HBO, producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, continúa sumando elogios, nuevos televidentes y rompiendo récords.

Según la revista especializada Variety, el segundo episodio de The Last of Us, superó ampliamente en audiencia a su debut: basándose en los números calculados por la agencia Nielsen, el capítulo del domingo pasado fue visto por 5.7 millones de televidentes en sus señales de HBO y la plataforma de streaming HBO Max.

De esta manera, se certificó un incremento de público del 22%, ya que el primer episodio registró 4.7 millones de espectadores. No obstante, estos números solo incluyen al territorio estadounidense, sin contar al mercado internacional.

Según la compañía, este aumento marca “el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena”.

Por ejemplo, Game of Thones cayó en audiencia del primer al segundo capítulo (pasó de 2,2 millones de espectadores a 2 millones), pero a partir de ahí tomó un fuerte impulso, lo que habilitó hacia el final de la primera temporada que la audiencia sobrepasara los 3 millones.

En el caso de House of Dragons, serie que cubre los eventos de la casa Targaryen, sí mejoró sus números del primer al segundo episodio, pero no por tanto margen: fue de 9,98 millones de espectadores a los 10,2 millones.



The Last of Us se puede ver en el canal principal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max. La serie consta de un total de nueve capítulos, uno por cada domingo a las 23 horas, hasta mediados de marzo. En tanto, el calendario tendrá estrenos los días 22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; y 5 y 12 de marzo. La nueva serie estará en el horario que hasta ahora ocupaba Game of Thrones y su precuela House of Dragon, lo que denota la trascendencia que HBO busca adjudicarse a su nueva apuesta. Así, la pieza buscará desplazar a The Walking Dead como referencia en narrativas vinculadas a la temática zombie. Se trata de una readaptación del icónico videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog, que desde su lanzamiento en 2013, vendió más de 37 millones de copias, convirtiendo a la franquicia en una de las más grandes e importantes del rubro. Para los fanáticos del videojuego, la buena noticia es que su creador, Neil Druckmann, figura como co-guionista; junto a Craig Mazin, que ganó un Emmy por Chernobyl y representa la garantía de una buena obra para los críticos de la pantalla chica. De acuerdo a la sinopsis oficial de HBO, la serie “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida”. Allí, Joel (Pedro Pascal, también en Narcos y The Mandalorian), un sobreviviente nato, intenta sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, también en Game of Thrones), una niña de 14 años atrapada en una zona de cuarentena. El reparto además incluye a Gabriel Luna (Terminator) y Merle Dandridge, que actuó también en el videojuego. El estreno tiene una trascendencia particular para los argentinos, dado que el músico y productor Gustavo Santaolalla es el autor de la banda sonora principal, tanto del videojuego como de la nueva serie.

