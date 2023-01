Ministros y dirigentes del Frente de Todos volvieron a cruzar declaraciones públicas alrededor del culebrón desatado el lunes tras el encuentro del presidente Alberto Fernández y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con referentes del movimiento de derechos humanos. La cita en Casa Rosada despertó el enojo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, por no haber sido invitado. Los últimos leños al fuego de la interna oficialista los arrimó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al calificar de “chiquilinada” la queja en off de su compañero de Gabinete, opinó que “debería agradecerle al Presidente el lugar que le dio” y que “si no está satisfecho” debería renunciar y “tirar piedras del otro lado, como hace la oposición”.

La novela comenzó el jueves cuando desde el entorno de “Wado” de Pedro dejaron trascender su bronca porque, pese a provenir del mundo de los derechos humanos y tener despacho en Casa de Gobierno, no fue invitado al encuentro de Lula con dirigentes de ese ámbito. Según puntualizaron fuentes cercanas a De Pedro, el ministro estaba "dolido" por no poder ir a la reunión porque "se trató de un tema que tiene que ver con su historia", y consideraron que "mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya 'no tener códigos'”.

A las pocas horas de conocerse los trascendidos, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti negó el supuesto malestar, afirmó que había consultado a De Pedro, quien aseguró que "jamás dijo nada de todo eso, que es una locura”. “Es todo un invento periodístico” porque “en los diarios es un off” y el aludido lo niega, razonó.

Sin embargo, Aníbal Fernández no dudó en la veracidad del off atribuido a De Pedro y expresó: “Me parece un horror lo que dijo Wado". "¿Desde cuándo le tiene que dar el Presidente explicaciones a él? ”, planteó el ministro de Seguridad, que dijo tener buena relación con De Pedro, aunque lo invitó a renunciar. “Si quiere competir, compite. Se pone en la vereda de en frente. Lo que hay que aclarar es que de una vez por todas hay que dejarse de embromar, los presidente peronistas son elegidos por la voluntad popular, nunca ha sido de otra manera. Y cuando el presidente peronista ejerce, si no gusta, hay que cerrar el pico y ponerse a laburar”, manifestó en diálogo con la AM750.



“Si no le gusta tiene que dejar el cargo, correrse y dejar que lo ocupe otro compañero”, añadió. “Si no está satisfecho tiene todo el derecho del mundo de salir, cruzar de vereda y tirar piedras del otro lado como lo hace la oposición en este momento de forma salvaje”, completó, y admitió que le "molesta que quiera ponerle los puntos al Presidente” porque a su entender “debería agradecerle el lugar que le dio y en todo caso correrse”.

Otra incondicional albertista, que retomó el tema en Mar del Plata, es Victoria Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo Social sugirió que era “un buen momento” para que De Pedro aclarara si la afirmación existió o no, añadió que “si hay falta de códigos” sería precisamente por parte de “quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno”, y opinó que “o estás adentro o estás afuera”. “Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”, lo invitó a renunciar.

Los cruces escalaron en intensidad y la respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar. “No entiendo, Tolosa Paz ¿Adentro o afuera de qué?”, la interpeló entonces María Teresa García, senadora bonaerense del Frente de Todos. “Creo que todos trabajamos para sacar el país adelante. No me parece responsable su consideración sobre Wado de Pedro”, escribió en su cuenta de Twitter. “Nuestro espacio político llevo a Alberto a la Presidencia trabajando para el triunfo, del mismo modo que trabajamos todos los días para sostener la gestión”, agregó.

Minutos después se sumó Florencia Saintout, otra ladera del gobernador bonaerense Axel Kicillof y adversaria de Tolosa Paz en la interna platense. “Atacar a Wado pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay”, se sumó la actual presidenta del Instituto Cultural provincial. “Primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”, le espetó a la ministra.