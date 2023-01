Las detenciones de dos cuidacoches en la última semana reabrió el debate sobre el abordaje de esta problemática social. En el Concejo hay varios proyectos, todos de ediles opositores, que intentan darle un marco regulatorio a la actividad o directamente prohibirla. Antes del receso estival intentaron buscar consensos para poder llevar una propuesta conjunta al recinto pero no se llegó a un acuerdo y el tema quedó pendiente para este año cuando vuelvan a reunirse las comisiones. Una de las iniciativas, presentada en el 2016, es la del bloque Ciudad Futura, que apunta a realizar un censo o registro para cubrir esa actividad, acompañada de una prueba piloto de estacionamiento cuidado en seis cuadras adyacentes al Palacio Vasallo, con una mirada de inclusión sociolaboral. "Va a ser un año particularmente difícil para dar bien este debate. Creo que con la coyuntura electoral se va a repetir el esquema de discusión maniqueo de prohibición o regulación sin voluntad de tener una política pública concreta, no confío en que el Ejecutivo se comprometa seriamente con esta temática", dijo a Rosario/12 el concejal Pedro Salinas.

El pasado 13 de diciembre el tema se debatió por última vez en la comisión de Obras Públicas que preside Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio). Había expectativas en consensuar las iniciativas -además de la de Ciudad Futura, presentaron proyectos Fernada Gigliani (Iniciativa Popular), Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario), y Miguel Tessandori (Volver a Rosario)- pero no hubo tiempo suficiente y la definición quedó para más adelante. "No sé si es el tema más importante que tenemos, pero sí el más complejo de resolver", admitía Rosúa en esa reunión.

La semana pasada, dos detenciones de cuidacoches; en particular la de Charly, que paraba en la cuadra de Mendoza al 1300, al que detuvieron dos veces, la primera por una denuncia de amenazas y extorsiones, y la segunda al otro día por haber incumplido la restricción de acercamiento que le habían ordenado, reavivó la discusión sobre el tema. "Cada vez que se retoma este debate lo que planteamos es que desde el 2016 se está perdiendo la oportunidad de darlo de manera estructural y precisamente no perderlo en la casuística. Lamentablemente se reabre cada vez que sucede algo con trapitos que por lo general tienen determinadas prácticas extorsivas o algo por el estilo y lo que hacen es poner sobre el tapete en el debate la cuestión prohibitiva o punitiva", consideró Salinas.

En el 2016, cuando el Concejo trató el pliego de bases y condiciones para el servicio del estacionamiento medido, Ciudad Futura presentó el proyecto de estacionamiento cuidado que planteaba un esquema de regulación de la actividad de los cuidacoches, con una mirada de inclusión sociolaboral. "Entendíamos en el fondo del debate que en el estacionamiento medido tenés un esquema que garantiza la movilidad por la rotación de autos a través de un negocio de una empresa privada que no reúne ningún beneficio para la ciudad ni para el ciudadano usuario de ese servicio", argumentó Salinas.

"Nosotros proponemos una prueba piloto en algunas calles de la ciudad, censar a quienes estén realizando esta actividad, tener un número específicas, y tender a un esquema de estacionamiento cuidado donde hoy se presta el sistema de estacionamiento medido, que son varias centeneras de cuadras, ubicando a los cuidacoches con derechos y obligaciones, y en el resto de la ciudad prohibir la actividad para poder gestionar bien este programa y que no sea un descalabro", agregó el edil.

"Nosotros planteamos aunar variables. Hay un enorme sector poblacional con serias carencias que encuentran en esa actividad la única forma de llevar un plato de comida a su familia. Si se realiza un censo bien preciso de ese universo, se los puede incorporar para que garanticen una política de movilidad con la rotación de autos, pero además prestar el servicio de cuidado de automóviles, garantizando al mismo tiempo una práctica de inclusión, otra de movilidad y le generás ingresos al municipio con la compra de cartones anticipados por parte del cuidacoches debidamente registrado. Hoy pasa lo contrario, para el municipio es una política onerosa porque le está pagando a una empresa privada por las maquinitas y por el control del estacionamiento indebido", agregó el edil de Ciudad Futura.

Según Salinas, se perdió la oportunidad de generar una política más audaz que aborde un problema urgente como es el de un sector desprotegido de la sociedad. "Hay ciudades que ya lo hicieron, como Mendoza y Carlos Paz, y funciona bastante bien. Acá en la Fiesta de las Colectividades se incorporan cuidacoches. Por tal motivo tratamos de no inmiscuirnos en este debate por la casuística, si no discutimos a Charly de calle Mendoza y no el fondo de la situación", planteó.

El edil de Ciudad Futura sostuvo que hay dos formas de abordar el tema: "Una que es con una mirada de resolución del problema social de fondo que puede conectarse con una política de movilidad o hacer política de odio; es decir, montarse sobre una irritación ciudadana, legítima por cierto, porque son extorsionados o sufren practicas violentas por parte de algunos cuidacoches, pero es simplemente eso. En el medio, lo que viene sucediendo desde hace 30 años es la indiferencia, mirar para otro lado, no hacer nada, y cada vez que surge algún problema; esto, espectáculo, conferencia de prensa, detenciones, pero no termina de resolver los problemas".

"Lo peor de todo es que muchas veces también se intenta meter en esta cuestión de fondo de fenómenos sociales como la pobreza, cuestiones criminales. Se dice que son todos parte de una asociación ilícita que buscan extorsionar al ciudadano. Lo que pasa en las canchas de fútbol ya todos sabemos que son parte de la barra brava que tienen vinculaciones con el narcotráfico. Ahí tiene que haber una política de persecución penal y se tiene que intervenir en ese sentido. Después, lo que tenemos que hacer es involucrarnos desde las potestades municipales con un esquema de regulación. Y lo que siempre faltó en este debate es un Ejecutivo que se haga cargo y se ponga en un escenario a debatir. Lo cierto es que acá debatimos espacios políticos que no tenemos la conducción del Ejecutivo que nunca discute este tema", concluyó Salinas.