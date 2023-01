"Jamás puedo ser un extorsionador: tengo la ropa y las ojotas rotas". El cuidacoches conocido como Charly, que para en la cuadra de Mendoza al 1300 fue denunciado por pedirle plata a conductores que estacionaban en la cuadra. A raíz de eso, tenía prohibido acercarse a la zona. Ayer volvió, según dijom a buscar el papel para un trámite, y fue detenido. Ante los medios, contó que lava autos y que se dedica a eso porque tiene que darle de comer a sus cinco hijos.

Fue en la previa de una conferencia de la Secretaría de Control Carolina Labayrú sobre la situación. La funcionaria municipal instó en la red social twitter a denunciar a las personas que trabajan informalmente como cuidacoches. "¡Por favor, denuncien en comisarías, al 911 o 147, así los fiscales ordenan detenerlos!", arengó la funcionaria, el martes, con un video de la detención de "Charly", y otras fotos. Ayer, posteó: "Hoy, nuevamente fue detenido y trasladado a la Comisaría 2. Además de una causa por amenazas, incumplió con la orden de prohibición de acercamiento impuesta por fiscalía, lo cual agrava su situación".

Si bien la mayoría de las respuestas a sus twits remitían a la presencia de los llamados "trapitos", despectivamente, en distintas zonas de la ciudad, un par de vecinos le escribieron a la funcionaria municipal. "Hace 8 años que conozco a Carlitos y estaciono en esa cuadra. Me llama la atención lo ocurrido, con nosotros siempre fue muy respetuoso, habría que ver cual fue la respuesta de la señora denunciante para que él reaccione", escribió un usuario y otra sumó: "No creo que ese muchacho sea un delincuente, es medio arrebatado para hablar pero me parece demasiado tildarlo de extorsionador. Las personas carentes de recursos a veces se mal expresan. Deberían ver cómo le hablo o trato la denunciante. Escuchar imparcialmente ambas versiones".

Por su parte, "Charly" habló con medios de comunicación. "Hace más de 8 años que cuido autos, lavo coches, jamás fui extorsionador, si a una persona le robaron en la zona de la Comisaría 2ª, hay muchos robos en la zona. Fue el sábado y yo vengo hasta el viernes. Nunca dije 'dame 500 pesos o 300'. No pido más que para una gaseosa, con 40 grados. Nunca rayé un auto. Sé que me tengo que ir de acá porque está prohibido. Voy a limpiar vidrios en los locales. En la calle te hace duro y a veces uno contesta mal. Le tengo que dar de comer a cinco pibes”, dijo el cuidacoches.

Una vez más, surge la pregunta sobre el abordaje de este problema social. “Si fuera un extorsionador no tendría 500 pesos en la billetera. Jamás estuve relacionado con la gente que roba. Laburo de enero a enero”, dijo en LT8. "Soy un laburante. A lo mejor prepotente, impulsivo, pero jamás extorsionador. Hago 6000 o 7000 pesos lavando autos. Y tengo que pagarle mil pesos por día a unos tipos de la calle para que me dejen laburar. Ahora voy a limpiar vidrios a los negocios, para poder trabajar”.