El debut de Newell's en Liga Profesional no dejó las mejores sensaciones. El equipo de Gabriel Heinze fue en general superado por Platense y no logró imponer condiciones a pesar de sacar ventaja a los pocos minutos y tener una penal a favor. Lucas Hoyos fue responsable en los dos goles del local pero la Lepra rescató un empate por la injerencia que tuvo Francisco González en el área calamar. En ataque estuvo lo mejor del rojinegro en su estreno de temporada.

Newell’s mostró algunas características del juego que quiere hacer. Pero no salió de la insinuación. Tampoco sacó provecho de la rápida ventaja que encontró en una genial jugada de dos pases para el gol de Sordo: sacó Hoyos desde el arco, tocó de aire González hacia adentro y la empujó el delantero a la corrida. El descuido defensivo de Platense fue inexplicable.

De igual forma ese Newell’s que intentó a buen ritmo jugar entre todas las líneas y por abajo se fue frenando hasta que el trámite del partido pasó a control claro del local. Entre las razones, quizá la principal estuvo en el mediocampo, donde los volantes de Newell’s nunca se impusieron, más allá del buen pie para los pases de Sforza.

Cuando el local se instaló en campo leproso eligió atacar siempre por derecha, donde Pittón se vio superado constantemente. Tal es así que en general salía Ditta a cruzar para cubrir las espaldas del ex San Lorenzo. Pero el colombiano una vez falló al intentar despejar de cabeza, Morgantini se anticipó en el área a Sordo y Pittón, se hizo de la pelota en el área chica y Hoyos no ofreció ninguna resistencia y se le coló la pelota entre las piernas. El empate no solo fue justo sino que cayó por decantanción.

Newell’s no reaccionó nunca. De hecho, no volvió a generar peligro en el área local, más allá de las algunas pelotas áreas. El partido no tuvo disputas en el mediocampo, se jugó mucho en el área leprosa y Platense no encontró el segundo porque falló en el último pase.

Los problemas para Newell’s se extendieron en el segundo tiempo. Platense se mantuvo cerca del área de Hoyos. Pero una mano de Pignani en el área, el intentar despejar un centro atrás de Pittón, dejó a Sordo con oportunidad de gol de tiro penal. El arquero adivinó el remate de derecha apenas cruzado de Sordo y evitó la ventaja de los leprosos. A los pocos minutos el propio Arce sacó de su área, Hoyos falló en el cálculo del pique de la pelota, dejó el balón en juego a centímetros del gol y la empujó Baldasarra. Hoyos falló otra vez y se mostró tan inseguro como en su última temporada en Vélez. Su contratación aún llama la atención.

Platense se agrandó y mantuvo su juego de presión. En ese momento donde Newell’s lució contrariado, Reasco sacó al equipo del mal momento con un remate que Arce no controló y González encontró para empatar con derechazo cruzado. El ecuatoriano con solo unos minutos en cancha hizo más que Balzi y Rossi en toda la primera parte. Lo que tuvieron en común Platense y Newell’s fueron las ganas de ganar, de atacar en cada oportunidad. El local lo hizo mejor en forma colectiva, pero la Lepra se mostró más simple y demostró que con poco podía hacer daño.

Rossi no tuvo una gran actuación en el ataque rojinegro

Platense se esforzó más para ganar. Taborda lo intentó con remate fuerte apenas alto y el equipo se instaló en el campo visitante. A Newell’s le arco le quedó lejos y de asfixia salió por corridas de sus delanteros pero en jugadas que no tomaron trascendencia. Lo único que pudo hacer la Lepra en el cuarto de hora final fue sostener el empate. Se paró en su área y no tampoco encontró opciones de salida con el ingreso de Pablo Pérez. A pesar de Hoyos, Newell’s lo pudo ganar. Pero estuvo más cerca de perder. Y al final se trajo un punto por la relevancia del juego de Francisco González en el área rival.

2 Platense

Arce

Morgantini

Pignani

Suso

Infante

Cacciabue

Baldasarra

Castro

Taborda

Zalazar

Quiroga

DT: Martín Palermo

2 Newell’s

Hoyos

Méndez

Velázquez

Ditta

Pittón

Balzi

Sforza

Gómez

González

Rossi

Sordo

DT: Gabriel Heinze

Goles: PT: 10m Sordo (N) y 26m Morgantini (P). ST: 16m Baldasarra (P), 19m González (N).

Cambios: ST: 11m Reasco por Balzi y Funez por Rossi (N), 21m Martínez por Zalazar (P), 27m Díaz por Baldasarra y Alonso por Castro (P), 34m Pablo Pérez por Gómez (N), 39m Servetto por Taborda y Zeineddin por Quiroga (P), 45m Giani por González (N).

Arbitro: Maximiliano Ramírez

Cancha: Platense

Incidencias: ST: Arce (P) le desvió un tiro penal a Sordo (N).