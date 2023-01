“Yo que siempre he estado ahí te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, lo trató entre algodones”, dijo Máximo Kirchner. "En mi vida Cristina lo maltrató a Alberto. Ha sido más dura con Wado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó. Ahora, ¿es firme en las discusiones? Claro que sí, ¿cómo podría ser de otro modo?".

Y luego dijo: "En este gobierno no es Cristina la mujer que le grita a Alberto, quizá haya otra, no sé, pero no es Cristina".

Y siguió: "Fue el propio gobierno el que instaló esas versiones y ahora ponen todos cara de distraído y no es así. Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera. Había que cuidar el instrumento que se había creado para presentarse a elecciones y llevar adelante el gobierno, no puede ser que lo más importante sea qué tal quedás ante el público y qué se dice".

Por los pasillos de Casa Rosada aseguran que quien suele levantarle la voz al primer mandatario es una de las mujeres que forman parte de su círculo íntimo y que viene sobreviviendo a los sucesivos cambios de gabinete. Desde el entorno del Presidente hablan de gritos, incluso en reuniones de gabinete.



