CUCHARITA DE CAFÉ ─ El azúcar, refinado en “una nívea pureza industrial”, viene cada vez más percudido. Vuelvo peor que muerta tras sumergirme en nobles y deliciosas bebidas que mutan en cicutas endulzadas Dios sabe con qué.

PLATITO DE CAFÉ ─ Tu metálica inalterabilidad regresa a mi regazo hecha un estropajo tras cumplir con empresa tan innoble a la que te ves forzada.

CUCHARITA DE CAFÉ ─ Basta con sobrevolar el humo que sale del pocillo una vez vertida la porquería para que mi mango entre en shock. Calambres en el alma son los puntazos que le asientan esos sulfuros a mi concavidad. Cada milímetro que me acerca a la espuma es una patada de centauro sobre la matriz de la que nací leve y niquelada.

PLATITO DE CAFÉ ─ Cuentan los sobrecitos de azúcar que ellos no toleraban la picazón y el hedor que ocasiona tal melaza una vez envasada, más, con intervención del sindicato, han logrando que un nylon contra químicas eventualidades medie entre esa cosa y sus fibras vegetales.

CUCHARITA DE CAFÉ ─ Nuestra mansedumbre nos pone a pastar en este corral alambrado de esquemas binarios. “Acero o aluminio” pareciera ser la cuestión que nos quita norte alejándonos de cualquier impulso corporativo.

PLATITO DE CAFÉ ─ ¡Qué cantidad de daño irreparable ha perpetrado la raza humana sobre nosotros sus domésticos enseres!

…

PESTAÑA POSTIZA ─ ¡Traigo las peores noticias! Nuestro querido amigo el fijador importado ya no se consigue en ningún lado. Y los posibles reemplazos, de tan baja calidad, hacen que la Voligoma sea el elixir de los aglutinantes. Yo soy de poliéster, no sé que tanto pueda afectarme el adhesivo por llegar. Vos corres con la peor parte. Dios te ha diseñado hermosa, pero tan fina y débil.

PESTAÑA NATURAL ─ La verdad es otra. Los mejores negocios del ramo siguen ofreciéndolo, y obviamente, también el mercado negro. El tema es su precio que escaló más allá de los cielos. Literalmente, cuesta un ojo de la cara.

PESTAÑA POSTIZA ─ ¡Qué injusticia! Para párpados de élite una masilla sublime, y a los otros, Poxiran.

PESTAÑA NATURAL ─ Apenas una minúscula gota de eso tenga contacto con el iris y sanseacabó la razón de nuestras vidas. ¿Qué vanidad requiere la mirada de una persona ciega?

PESTAÑA POSTIZA ─ Kanecalon, tanza, crin de caballo alado o vello de virgen albina. Condenadas a la invisibilidad, forzadas por un cristal oscuro a semejar bultos indefinidos, seremos tan desdichadas.

PESTAÑA NATURAL ─ A vos, al menos, te cabe la chance de terminar dentro de tu linda cajita transparente.

PESTAÑA POSTIZA ─ Prefiero arder por la flama alta de un encendedor descartable a semejante horrorosa permanencia.

…

PAPEL DE DIARIO ─ Sos una escultura para envolver joyas. Tu aroma es suave y al tacto das mejor impresión que la seda. Libros sagrados, plumas excelsas, pergaminos obsequiados a no sé que Papa por no sé que Emir. El destino te pulió con atributos que a mí no me dejó ni intuir.

PAPEL DE ARROZ ─ ¡El privilegiado sos vos! Ahora hoja de periódico, mañana, si cayeras en una segunda reencarnación, tal vez envuelvas huevos, y por el remoto caso de una tercera, ya no serás más nada pues te habrán de usar para el fuego. Basta que tu fin caduque para empezar a desplazarte por las órbitas de Nuestro Señor el Devenir. La transformación te pisa lo talones. Yo permanezco décadas en el mismo sitio, amarilleando por obra y gracia de polillas incubadas en el tedio de letras de oro. La lentitud sobre mí mana un polvo áspero que, insaciable, abusa de mis hojas delgadas. ¡Ser bello me causa tanto dolor!

…

FOTÓGRAFO ─ Quiero ser paparazzi.

SEMINARISTA ─ Quiero ser papa nazi

…

YO ─ ¿Quién se hace cargo de la imagen?

HOMS ─ Yo

