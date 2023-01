El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que uno de los dos hombres internados por un cuadro de intoxicación severa en una clínica privada tras haber consumido carne en presunto mal estado obtuvo el alta médica y precisó que aún no se identificó la bacteria que lo infectó. En tanto, la cartera sanitaria afirmó a GO Noticias que el otro internado en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui continúa en la Unidad de cuidados intensivos pese a que "no tuvo cultivo positivo de Salmonella y Shigella".

Desde la semana pasada rige en toda la provincia la vigilancia epidemiológica y las recomendaciones del organismo de Salud para prevenir a la población del contagio de Shigella y Salmonella, las bacterias que provocaron la muerte de dos hombres, de 36 y 48 años, infectados tras consumir carne en mal estado en el municipio de Berazategui.

A partir de las muertes, la cartera sanitaria inició una investigación por un posible brote de origen alimentario en esa región a partir de la internación de dos hombres más con cuadros de diarrea, vómitos y fiebre, que aseguraron haber consumido achuras y derivados de la carne en ese partido.

Uno de los internados, que afirmó haber comido carne comprada en la misma carnicería que uno de los pacientes que falleció por intoxicación. "Tuvo una intoxicación bacteriana que no se identificó aún" pero ya se encuentra dado "de alta".

Además, desde el ministerio de Salud bonaerense confirmaron a este medio que "el caso 3, (el paciente) que estaba internado en el Hospital Evita Pueblo, no tuvo cultivo positivo de salmonella y shigella", y resaltaron que continúa en la Unidad de cuidados intensivos. También había consumido embutidos y churrascos comprados en una carnicería de Berazategui.

Los fallecidos por Salmonella y Shigella

El 8 de enero, un hombre de 48 años sin comorbilidades comenzó con diarrea y vómitos y el 12, 4 días después, murió. La persona contó que había comido achuras y carne con sabor desagradable y en este caso se confirmó la presencia de Salmonella typhimurium. El lugar donde compró la carne fue clausurado.

El otro deceso fue de un hombre de 36 años, empleado en un frigorífico, que empezó con tos, cefalea y fiebre el 13 de enero, a lo que se agregó diarrea un día después, y el 16 de enero quedó internado por cuadro de diarrea, vómitos, fiebre, shock séptico y fallo multiorgánico. El hombre había comunicado el consumo el 12 de enero de albóndigas recalentadas. En esta persona, que falleció el 17 de enero, se identificaron las bacterias shigella sp y salmonella sp.

Los casos fueron notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y desde la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes de la provincia de Buenos Aires se informó que se está realizando una búsqueda retrospectiva de casos de diarrea aguda o con clínica compatible con intoxicación alimentaria, en Berazategui y municipios colindantes.

"Las salmonellas y shigellas son bacterias asociadas con trastornos digestivos principalmente -aunque no de forma exclusiva-, también Escherichia coli enterotoxigénica", explicó a Télam el investigador del Conicet Víctor Romanowski, quien dirige el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP-Conicet).

El especialista explicó que estas bacterias "se transmiten a las personas principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados como carne picada cruda o poco cocinada o vegetales crudos mal lavados y también por el contacto directo con animales o con personas infectadas". Y agregó la importancia del lavado de manos antes de manipular alimentos.

Desde el 1 de enero a la fecha no se registraron otros casos compatibles ni incremento inusual de casos de diarrea aguda, añadieron.