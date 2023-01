La tercera edición del Festival Internacional Poesía Ya! crece y se expande. Durante diez días, desde este viernes 3 hasta el domingo 12, habrá clases magistrales, talleres, lecturas de poemas, muestras, feria de libros y fanzines, presentaciones de libros, proyección de documentales y performances con artistas y poetas nacionales e internacionales. La estadounidense Anne Boyer, autora de Desmorir (Sexto Piso), un libro excepcional sobre la enfermedad en el mundo capitalista a partir de su experiencia con un cáncer de mama triple negativo de pronóstico grave que le diagnosticaron a los 41 años, con el que ganó el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020, es una de las invitadas que más expectativas genera. También participarán la estadounidense Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto Tortonese, Beatriz Vignoli, María Teresa Andruetto, Alicia Genovese, Teuco Castilla, Ivonne Bordelois, Osvaldo Bossi, Jorge Boccanera, Naty Menstrual, Fernando Noy, César González, Liliana Herrero, Dani Umpi, Walter Lezcano, Claudia Schvartz, Elena Annibali, Pipo Lernoud, Marina Mariasch, Silvia Castro y Ariel Schettini, entre otros. El festival incluye homenajes a Susan Thénon (1931-1991), Irene Gruss (1950-2018) y Estela Figueroa (1946-2022).

Irradiar poesía

La nutrida programación de esta edición se desplegará en cuatro sedes. A la original, el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), se sumarán el Centro Cultural Borges (Viamonte 525), el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo (Bolívar 65) y la Casa Patria Grande (Carlos Pellegrini 1285). Boyer presentará el libro Prendas contra las mujeres, editado por Triana (miércoles 8 a las 19, en la Casa Patria Grande), dará un taller sobre cuerpo y escritura (viernes 10 a las 16, en el Borges) y una conferencia magistral (el domingo 12, a las 19, en el CCK). El festival es también una oportunidad para encontrarse con los libros de poesía en la feria editorial. Se podrá hurgar en los eclécticos catálogos de Zindo & Gafuri, Todxs Leemos, Somos Centelleantes, Bombal, Salta el Pez, La Gran Nilson, Cae de Maduro, Viajera Editorial, Triana, Leviatán, Voz, Proyecto Lux, Nebiplateada, Paisanita Editora, Eloísa Cartonera, Ediciones del Dock, La mariposa y la iguana y Editorial Palabrava.

Alrededor de 20 mil personas circularon por el CCK en 2022 durante los cuatro días que duró Poesía Ya! Gabriela Borrelli Azara, directora del festival, cree que la clave del crecimiento está en el entusiasmo de la pasada edición que generó que se sumaran más de cien actividades y la incorporación de nuevas sedes este año. “La idea es que el festival se irradie”, define y agrega que le parece “hermosa” la posibilidad de trabajar con centros culturales dependientes del ministerio de Cultura de la Nación. “Hacía tiempo que queríamos desde el Kirchner hacer algo con los ciclos de lectura que se desarrollan en la ciudad y en el conurbano, y extendernos en días nos permitió eso. Es un ejercicio el que estamos haciendo de tender redes, conexiones. Tenemos ganas de que muches se sientan parte y el desafío es que seamos cada vez más”.

Hacia el final del festival, el viernes 10 a las 14, se lanzará la tercera edición del Premio Nacional de Poesía Storni a libro inédito, con un jurado integrado por María Teresa Andruetto, Carlos Battilana y Silvio Mattoni. Además, se presentará una antología poética editada por Eudeba que reúne una selección de los libros ganadores de las dos primeras ediciones. El escritor y cineasta César González, Alan Garvey, El Fénix y Junior Nehuen serán los protagonistas de “¿Qué poesía hay en las villas?”, el martes 7 a las 20 horas (Casa Patria Grande). González leerá poemas que reflexionan sobre la relación de la poesía con los sectores populares, se proyectará el adelanto de un cortometraje documental-experimental y habrá un show de raperos. En Después de esto, el mar Humberto Tortonese compartirá sus poetas preferidos y las lecturas que pueblan su imaginario literario, el jueves 9, a las 20 horas en el CCK.

Entre las propuestas de la programación se destacan las Jam de Escritura, donde se podrá ver cómo se fusionan escritura, ilustración y música en encuentros en los que la participación y la improvisación serán las únicas reglas, y los talleres happening de escritura a mano alzada en vivo. Ana Montes y Patricio Foglia juegan a abrir las correspondencias de artistas que admiran para que se puedan conocer sus diálogos epistolares. El público podrá apreciar los intercambios de Agustina Muñoz y Rafael Federman, Esther Cross y Betina González y Adriana Aizenberg y Claudia del Río. En esta edición Walter Lezcano y Camila Fabbri trabajarán como cronistas: recorrerán el festival con su mirada y escritura.

Mal de época

“Bajo el barniz de una salud perfecta, estábamos enfermos y totalmente sanos en un mundo enfermizo”, plantea Anne Boyer en Desmorir, un libro descomunal sobre la enfermedad en el mundo capitalista. ¿Cómo impacta el capitalismo en los cuerpos pobres, en el cuerpo de las mujeres y otras diversidades? “La pregunta sobre la corporalidad y la gestión de la enfermedad fue central desde la pandemia hasta esta parte, ahora escondida en una presencialidad que es sinónimo de cansancio, todo el mundo está cansado; es un mal de época. Porque en el cuerpo reside otro tiempo, que no es el de la acumulación del capital. En el cuerpo se condensa todo lo que hemos atravesado, no hay un borrón y cuenta nueva”, advierte Borrelli Azara y precisa que en Prendas contra las mujeres, “un libro hermoso y único de prosa poética y ensayística”, un género que a la directora del festival le atrae mucho, la poeta y ensayista estadounidense indaga en el consumismo en la vida cotidiana y cómo cala en el espíritu y en el cuerpo.

En un mundo donde se multiplican los discursos de odio, ¿qué ofrece la poesía a los lectores y en qué sentido puede ser un antídoto contra la violencia? “Hay algo que sucede con la palabra que odia, esa posibilidad de expulsión, de exclusión, de segmentación”, analiza Borrelli Azara y señala que también en la palabra “vive” la misma posibilidad de acercamiento, de “hallar en un otro algo tuyo”. “Esas posibilidades son siempre una disputa, un territorio en que unos y otros luchan por significados, resonancias, sentidos, pero también por efectos muy concretos en el mundo, nunca son solo palabras -aclara la directora del festival-. ¿Qué significa la palabra libertad? Sin duda es un terreno actual de disputa de sentido práctico y político. Los poemas y la literatura en general están ahí no con un objetivo puntual (aunque algunas obras lo intenten más que otras), sino para hacer que el terreno en que esas luchas se dan sea fértil. La lectura es siempre un ejercicio de libertad (caigo no inocentemente en esa palabra) y un ejercicio personal de conexión con el mundo. La poesía no ofrece ni pide, está ahí para que la habitemos, para que seamos parte. Y es un antídoto contra la inmovilidad. Contra cualquier inmovilidad”.

*La programación completa se puede descargar acá.