El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, se metió de lleno en las internas del Frente de Todos y explicó cómo se perfilan las candidaturas en el oficialismo, de cara a un agitado año electoral. Además, confirmó que en el encuentro de dirigentes bonaerense el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que no competirá en los comicios, y destacó la importancia de resolver las diferencias de la coalición dentro de la unidad.

Maggiotti hizo este análisis en diálogo con AM750 después de participar este martes por la noche de un encuentro con más de 40 referentes del Gobierno en Merlo, donde participaron representantes de todos los espacios de la coalición.

“Se planteó la unidad. Que tenemos que defender al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Entendemos las dificultades que tuvimos. Fue una foto de unidad. En definitiva, es empezar a pensar de qué manera se encara este año electoral. Pero sobre todo, de qué manera trabajamos en unidad”, explicó.

Y añadió: “Queremos que el Frente de Todos siga gobernando, siga generando empleo, teniendo crecimiento económico. Entendiendo que tenemos una oportunidad a partir del crecimiento, del gasoducto, de Lula en Brasil. Tenemos que seguir estando unidos”.

Para el ministro, el Frente de Todos “tiene una posibilidad muy importante” en las elecciones “si está en unidad”. “Hoy los vecinos empiezan a ver con más claridad que en la economía se trabaja en equipo para bajar la inflación y que a todos los argentinos les vaya mejor. Eso es lo que la gente empieza a ver”, comentó.

Cómo se perfilan las candidaturas

Uno por uno, Maggiotti explicó cómo ve el futuro de los tres principales referentes del Frente de Todos, el Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Creo que el Presidente puede ser reelecto. Tiene que definir él. No lo escuché nunca a él decir que va a ser candidato. Tiene la posibilidad, claramente, porque es el Presidente. Pero no lo escuché decididamente”, empezó señalando sobre Alberto Fernández.

Luego, apuntó :”La PASO está vigente si entendemos que no tenemos una síntesis. Si existiese unas PASO no creo que se desgaste al Presidente si tiene un respaldo de quienes creemos que el Frente de Todos tiene que seguir siendo Gobierno. Es un hombre del proyecto, no es un individualista”.

Por otro lado, sobre Sergio Massa, señaló: “Tiene una tarea muy importante y no le cabe la responsabilidad de ser ministro y candidato. Su trabajo lo tiene muy compenetrado. El resultado de su trabajo es decisivo. Él dijo que no está en ninguna carrera presidencial”.

Finalmente, sobre Cristina Kirchner apuntó: “Dijo que no va a ser la mascota de ningún medio. Sabe que hay una campaña armada en base a la causa. Y cuando diga algo le van a poner un título. Dijo que no se va a prestar a eso. Pero que no sea candidata, pienso, no tiene nada que ver con que no va a trabajar para la unidad del Frente de Todos”.