El lunes 20 y martes 21 de febrero son feriados nacionales por las celebraciones del Carnaval 2023, según el calendario oficial elaborado por el Ministerio del Interior. Por ello, algunos podrán gozar del primer fin de semana largo del año, al unir estos dos días libres con el sábado 18 y el domingo 19.

Debido a que ambas jornadas son feriados, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo(LCT), los empleados no tendrán la obligación de trabajar. Si lo hacen se les debe abonar jornada doble, es decir, un 100% más que un día normal. Si no trabajan, se les debe abonar lo equivalente a una jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborables?

A diferencia de los feriados, los días no laborales son optativos para el empleador. Es decir, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual, mientras que en los días no laborales el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja o no, y si decide hacerlo el empleado percibirá su salario simple.

Los feriados del 2023

El 1º de enero fue feriado por Año Nuevo, mientras que el 20 y 21 de febrero será feriado por Carnaval, el 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En el calendario nacional también figuran el 7 de abril por Viernes Santo, el 1º de mayo por el Día del Trabajador, el 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, el 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, el 20 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el 9 de julio por el Día de la Independencia, el 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre por Navidad.