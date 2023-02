“El fútbol argentino es el más entretenido e imprevisible que podemos tener en este momento y eso genera una gran atracción”, resalta el periodista e histórico relator de fútbol Víctor Hugo Morales. El entusiasmo no solo tiene que ver con la alegría popular que generó el último Mundial, sino con una noticia que involucra a Morales y a su equipo de trabajo: la plataforma digital de transmisiones de fútbol Relatorxs, que ya tiene siete años de rodaje, desembarcará a partir de este sábado 4 de febrero en la radio AM 750.

“Este desembarco le va a permitir a la plataforma Relatorxs y también a la 750 una llegada muy penetrante en la audiencia del fútbol”, entiende Morales. “Vamos a hacer una gran transmisión, pero fundamentalmente tratando de hacer una presentación grande, importante, entretenida y vibrante”, promete el uruguayo, que debutará en la emisora este sábado con el partido que disputarán River y Belgrano a las 19.15. “Es una alianza que tiene que ser muy provechosa: que la 750 no se sienta defraudada de Relatorxs y que nosotros podamos seguir creciendo en la plataforma”, completa.

De este modo, el fútbol de la Liga Profesional se podrá escuchar en la 750 los fines de semana -sábados de 17 a 24 y domingos de 13 a 24- con toda la información del mundo deportivo y los relatos y comentarios de los partidos de la fecha. Se trata de un equipo diverso integrado por profesionales de amplia trayectoria en medios y también jóvenes promesas del periodismo deportivo: Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Fabbri, Matías Canillán, Jorge Arcapalo, Leandro Illia, Viviana Vila y Néstor Centra. “También se van a incorporar en las transmisiones de la 750 Jorgelina Rocca, Laura Corriale y la comentarista Ayelén Pujol, entre otres”, precisa Fabiana Segovia, presidenta de la cooperativa Relatorxs y productora general. “Lo que ofrecemos es la opinión y el análisis de nuestros periodistas. Y fiel al estilo de Víctor Hugo: un idioma bien usado y un análisis con cierto vuelo”, apunta Segovia.

“La plataforma relata todo”, aclara Morales. “En la 750 vamos a estar, por lo menos este primer año, los sábados y los domingos, no es poca cosa. Al tener la plataforma Relatorxs, que en este momento siguen miles de personas, cubrimos todo. Vamos a ir con la impronta de un equipo muy entrenado para generar un gran espectáculo radial, que no solo es la transmisión de los partidos, sino la cobertura de todo lo que está pasando en el mundo. No va a haber en el interés de los aficionados por el fútbol europeo o de Los Estados Unidos y América del Sur nada que nos esté faltando. Estamos dispuestos a una cobertura muy amplia, es un maravilloso desafío”, se explaya el uruguayo. Porque si bien en la AM750 se podrán escuchar solo los partidos de fin de semana de la Liga Profesional, a través de la plataforma digital y el canal de YouTube se podrán seguir, como en estos siete años, los eventos deportivos de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Copa Libertadores, la Selección Argentina, el ascenso y el fútbol femenino.

-¿Cómo se están preparando para esta nueva etapa en la 750?

-Lo de Relatorxs es un sueño hecho realidad por parte de los relatores jóvenes de la radio donde yo trabajaba (Continental) antes de que fueran también echados como yo. Le dieron continuidad a su vida profesional armando esta plataforma que ha resultado finalmente muy reconocida, a la cual yo me sumé como amigo de todos ellos. Primero me sumé como un relator ad honorem que simplemente quería dar una mano y por otra parte seguir con la actividad que más amo, que es la del relato deportivo. Después de un tiempo llegamos a Radio Nacional y pudimos transmitir el Campeonato del Mundo ahí y eso fortaleció muchísimo al equipo. Pero por distintos factores no pudimos seguir en Nacional. Y ahora hemos encontrado en la 750 una posibilidad formidable, porque es una radio que está instalada, que tiene una muy buena salida al aire y que tiene muchísimos gestores en el resto del país. Entonces, estamos en un momento magnífico. A mí me alegra enormemente por mis compañeros más jóvenes que trabajan en una actividad en la que casi todos se formaron cerca de mí. Estoy muy orgulloso de todos ellos y me siento muy agradecido a la vida por estar ahora en la 750, una emisora en la que llevo siete años y me dio felicidad en todo este tiempo.

-¿Qué aporta el relato radiofónico en un contexto de hegemonía de la televisión en las transmisiones deportivas?

-La radio tiene una perdurabilidad asombrosa. Y lo que pasó en el Campeonato del Mundo marcó una muy fuerte presencia de Relatorxs, en este caso a través de Radio Nacional. La repercusión fue increíble, a mí también me sorprendió muchísimo. Creo que ha sido algo formidable lo que sucedió. Hay cientos de miles de personas que andan en sus autos, que no pueden seguir el partido por televisión, que viajan dentro de las grandes ciudades y rutas, y todavía no se inventó una mejor compañía que una buena transmisión deportiva. Creo que ahí está la gran vigencia del relato por radio. Es verdad que quien está en su casa tiene tendencia a que la televisión sea su primera compañía. Pero la radio tiene -por su vibración y su manera de expresar al fútbol- una clientela fija incluso entre quienes miran el fútbol por televisión. Entonces, sin que sea el formidable éxito de los años ochenta y para atrás, hasta llegar al 2000 cuando el fútbol se instaló fuertemente a través de la televisión, hay una presencia de la radio que es conmovedora y que yo pude constatar durante el último Campeonato del Mundo.

-¿Hay una renovación de relatores y relatoras que están aportando nuevas voces y miradas?

-Es asombroso el atractivo que ejerce sobre los profesionales que sueñan con hacer radio, sean hombres o mujeres, el relato y el comentario deportivo. El fútbol sigue siendo, con un marketing sumamente fuerte, una cuestión cultural muy profunda. No debe haber un chico amante del fútbol que no se convierta aunque sea por un ratito en relator imaginario. Y esto determina que haya chicos y chicas muy jóvenes que te piden consejos y se quieren incorporar a la tarea. Por supuesto, después hay un filtro inevitable. Pero la llegada de las voces femeninas a la radio ha sido también un elemento muy provocador y muy señalado como un aporte más. Entonces, el relato goza de buena salud. No de aquel brillo de los años de gloria, pero hay una continuidad que amerita para el fútbol una muy buena respuesta. Creo que es muy difícil sustituir al fútbol en cuanto a la atracción que genera los fines de semana.

-Y después de la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección nacional, ¿el fútbol argentino puede generar más interés en la audiencia? ¿O el título no va a tener incidencia en el torneo local?

-Gracias al formidable grupo de Qatar el fútbol ha tomado un impulso nuevamente excepcional. Es decir, el que está mirando fútbol argentino sabe que está mirando nada menos que a los mejores del mundo. Y los que estamos relatando lo estamos haciendo sobre el fútbol que liderará durante los próximos cuatro años. Hay una estimación muy superior a la del año pasado. En consecuencia, se va a sentir, va a generar mayor atracción y además las transmisiones deportivas hoy día se ocupan mucho de lo internacional. La transmisión que hacemos en Relatorxs con todo el equipo y que vamos a hacer en la 750 es no solamente el fútbol argentino sino sobre todos los argentinos que andan por el mundo. Así que hay una riqueza que se va a reconocer, de la que nosotros vamos a tomar parte y beneficio. La idea es resaltar a ese fútbol argentino campeón del mundo.

-¿Cuál es el principal desafío hoy de un relator?

-Los relatores somos actores cuyo libreto es lo que está sucediendo en un campo de fútbol. Un libreto que se va escribiendo sobre la marcha, pero nosotros tenemos la obligación de convertir eso en un espectáculo. Entonces, lo actoral del relator, el conjunto de voces, el ritmo que se impone en la transmisión, la emoción de lo que está sucediendo, todo eso se suma para componer el espectáculo. Creo que con el entusiasmo que tenemos nuevamente estamos en condiciones de hacer en la 750 transmisiones que evoquen a las grandes épocas de Sport '80, del “Gordo” Muñoz, de las maravillosas transmisiones deportivas que son parte de la historia más notable de la radiofonía argentina. El fútbol posiblemente ha escrito las páginas más brillantes de la radio. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer una transmisión que sea digna de esas épocas. Todo lo que ocurra tiene que ver con un concepto radial, de la emoción, la pasión, que vamos a vivirla como si fuéramos muchachos, porque ya soy un veterano, aunque la mayoría del equipo son jóvenes. El entusiasmo va a fluir a través de la radio y la gente lo va a advertir. Creo que vamos a tener una relación muy estrecha con los que todavía aman el fútbol por radio.

-¿Y cómo ves el presente del fútbol argentino?

-Tenemos una cantidad de equipos que están en condiciones de ganarse unos a los otros todos los fines de semana. Es decir, un fútbol sumamente atractivo y no un fútbol aburrido que a veces se genera en algunos países europeos donde hay equipos que concentran tantas figuras, tanto poderío, que no tiene ni gracia. Y los campeonatos tienen veinte o treinta puntos de ventaja del primero sobre el tercero. A veces el segundo anda más o menos cerca. A mí me da la sensación de que esto quita un poco de emoción, porque el fútbol tiene que ser imprevisible. Y el campeonato argentino como condición clarísima, y quedó demostrado el año pasado, tiene una impronta muy fuerte de paridad y eso lo hace muy potente. Yo no relato River-Belgrano pensando que River le va a meter cuatro goles. Puede suceder, pero de antemano yo no tengo la convicción de que eso vaya a ocurrir necesariamente. Y así en cada uno de los partidos que relatamos. Eso también hace a la emoción que nosotros vamos viviendo en el transcurso del partido. El fútbol argentino es el más entretenido que podemos tener en este momento.