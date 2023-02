La mesa de los y las argentinas tiene algunas marcas registradas. La panera con pan del día es una de ellas, y es por eso que un aumento en su precio se convierte en un problema serio para las familias. Asociaciones de panaderos de 18 localidades bonaerenses anunciaron un aumento del 6 por ciento en el kilo del pan a partir del próximo lunes, hasta llegar a los 480 pesos. Otro grupo de panaderos asegura que no aumentarán los precios. La diferencia está en la posibilidad de acceder a la harina subsidiada. El pan francés aumentó 113 por ciento en 2022.

"Lamentablemente no nos queda otra alternativa, ante los reiterados aumentos que venimos sufriendo en las tarifas de energía, combustibles y materias primas", explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la localidad bonaerense de Merlo. Además de Merlo, adhieren a la medida los de Quilmes, Florencio Varela, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. Pinto refuerza que no aumentan el precio desde noviembre del año pasado.

Sin embargo el aumento no regirá para todas las localidades bonaerenses. PáginaI12 consultó con Raúl Santoandre, vicepresidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba), que aseguró que el kilo de pan no aumentará "por lo menos por ahora. En veinte días son las paritarias del sector y eso probablemente nos obligue a ajustar precios, no vamos a aumentar hoy y en veinte días", asegura y remata: "Queremos llevar tranquilidad a las mesas de las y los argentinos".

Harina subsidiada

El conflicto que motiva o desmotiva a los panaderos a los aumentos tiene que ver con el acceso a la bolsa de harina subsidiada por el gobierno a través del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).

Es que uno de los impactos económicos más fuertes de la guerra entre Rusia y Ucrania fue el aumento del precio internacional del trigo que se trasladó rápidamente a la mesa de los y las argentinas. Como respuesta, el Gobierno puso en marcha un mecanismo que venía negociando con exportadores y productores agropecuarios: la creación del fideicomiso de trigo a fin de que moderar el impacto de la suba internacional en el mercado interno.

El FETA fue la herramienta elegida por el gobierno para desacoplar los precios internacionales de los internos y se financia con el monto recaudado por el aumento de dos puntos de las retenciones a las exportaciones de derivados de la soja - harina y aceite de soja-. Gracias a este mecanismo, los panaderos consiguen el precio de la bolsa de 25 kilos de harina a 2000 pesos, en vez de los 3000 del mercado.

La herramienta no tuvo efecto de inmediato. En 2022, el precio del kilo de pan francés aumentó 113 por ciento, casi veinte puntos por encima de la inflación general. Desde el equipo económico aseguran, sin embargo, que el Fideicomiso está alcanzando cada vez más cobertura. En efecto, hasta el último trimestre del 2022 eran apenas tres los molinos que participaban del programa, pero desde la Secretaría de Comercio aseguraron a PáginaI12 que actualmente hay activos 22 molinos en el FETA que representan el 47 por ciento de la capacidad de molienda nacional. Hay otros diez molinos en análisis de documentación.

Mientras que un grupo de Panaderos elogia al FETA y agradece al equipo económico por llevarlo a cabo, hay otros que denuncian no tener acceso a la harina subsidiada. "La mayoría de los panaderos del país no tienen acceso a la harina subsidiada", asegura Pinto. La dificultad está en el acceso de los panaderos a formar parte del programa, ya que tienen que estar habilitados, con impuestos al día, y califican en AFIP y ARBA.



Del lado de enfrente, Santoandre elogia al FETA: "Hoy y gracias al FETA, logramos estabilizar el precio del pan y por el momento no tenemos proyectado aumentos de precios. La Fippba agradece a los señores ministro de Economía, Dr. Sergio Massa y secretario de Comercio Interior Lic. Matías Tombolini, por dar continuidad al FETA", asegura.

Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales Panaderos (CIP) de Mar del Plata, expresó que “hubo un incremento por una resolución que sacó la Secretaría de Comercio Interior que actualizó los precios de la harina subsidiada. El aumento fue de un 5 por ciento en todas las que se están entregando a los panaderos. No lo consideramos relevante como para tener que aumentar el precio del pan. Así que seguimos con la lista de precios que dimos el año pasado. El pan no va a aumentar por el momento”, aunque no descartó aumentos en los próximos meses: "El kilo está 380 pesos. Se está hablando de incrementos en todos los servicios y que entramos en paritarias”.